Jon Olsson nem csak a sípályákon és a YouTube-on érzi magát nagyon otthon, hanem rettentő erős autók volánja mögött is. Ennek megfelelően az autós világ is egy brutális gép miatt ismerte meg az extrémsportolót. Pár évvel ezelőtt járta körbe a világot a DTM stílusú szélesítésekkel vadított Audi RS6 Avant, melynek V8-as motorját 1000 lóerősre húzták fel. Az autót később Olsson eladta, majd ellopták és sajnos ki is gyulladt. Ezt követően láthattuk már Lamborghini Huracánját és gumifüstös Rolls-Royce Wraith-jét. Közben pedig úgy döntött, hogy levágja G-osztályos Mercijének tetejét. Jon Olsson szereti az egyedi autókat, de a jelek szerint igazán jól az RS6-osban érezte magát, ezért most újra Audiba ül, melyet az ABT tuningcég készített el neki az elsőnél alig visszafogottabb formában.

Az új gép a főnix becenevet kapta, mely az előzmények ismeretében helyén is van. Az ABT által tuningolt Audi RS6 Avant 4 literes, biturbó V8-as motorja 725 lóerőt teljesít, mellé pedig 920 Nm nyomatéka van. A fóliázás természetesen nem maradhatott el, így az autó egyik oldala fehér, a másik fekete lett. Különlegesek a felnik is, amiken a látványos fehér felirat ellenére nem Michelin, hanem valójában Continental gumik feszülnek.

Természetesen a gépátvételen forgott a kamera, így nem csak látható, de szerencsére hallható is a bitang RS6-os Audi: