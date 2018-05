Minden márkának és típusnak megvan a maga rajongótábora vagy fóruma, és nem csak nemzetközi szinten, hanem itthon is bőven akadnak különböző csoportosulások. Így természetesen a hazai Ferrari tulajdonosoknak is van klubja, akik időnként felbukkannak egy látványos találkozó alkalmával. Most éppen Egerben, a Dobó István téren vonultak fel tíz, többnyire piros sportkocsival. Az eseményről több szép képet találtok Darius / Lwmd Facebook-oldalán.

Kiragyog a sorból a fehér színű Ferrari 488 GTB, mely az olaszok egyik legkelendőbb modellje. A kétüléses sportkocsi utascellája mögött már az új fejlesztésű 3,9 literes, biturbó V8-as dolgozik 670 lóerővel és 760 Nm nyomatékkal. Álló helyzetből 100-ra 3 másodperc alatt gyorsul, a végsebesség 330 km/óra.