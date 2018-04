Szerencsére még sok gyártó kínál kompakt modelljéből vagy éppen kisautójából sportosabb futóművű, erősebb motorral szerelt változatot. A Volkswagennek egész kis kollekciója van ilyenekből az up! GTI-től a Polo GTI-n át egészen a Golf GTI-ig és még attól is tovább ott az összkerék-hajtású Golf R. Ma már a Polo GTI is tudja azt a teljesítményt és helykínálatot, mint pár évvel korábban a Golf. Most a Car Mania egymásnak eresztette a két modellt, hogy megtudja, valóban a feljebb pozícionált Golf lett-e a gyorsabb.

A Polo GTI kereken 200 lóerőt teljesít és 6,7 másodperc alatt van százon a 6 gangos duplakuplungos váltóval szerelt verzió. Ezzel szemben a Golf GTI Performance 245 lovas és szintén DSG váltóval 6,2 másodpercig tart a 0-100. Vajon a valóságban is így alakul?