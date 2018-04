Ha Citroën 2CV-tulajdonos vagy, akkor most jól nyisd ki a szemed, mert eladó a képen látható rendszám, ha pedig fanatikus rajongója is vagy a Citroën Kacsának, akkor ez most lehet, hogy meg fog szabadítani egy nagyobb összegtől.

Az eladó nem viszi túlzásba a leírást, de nem is kell, hiszen a termék eladja magát:

“Egyéni rendszám ‘Kacsa – 1’ tulajdonjoga eladó”

Az ára 700 000 forint, és most nézzük, mennyibe is kerülnek az egyedi és egyéni rendszámok Magyarországon.

TUDOD, MENNYIBE KERÜL EGY EGYEDI/EGYÉNI RENDSZÁM?

Az egyedi rendszám karaktereinek számából eredően feltűnőbb, hiszen 4+2 vagy 5+1-es elosztású. Vagyis két lehetőségben igényelhető: 4 betű + 2 szám, 5 betű + 1 szám.

Az egyéni rendszám lényegében egy szabadon válaszható 3+3-as elosztású, egyénileg legyártott rendszámot jelent. Első ránézésre megegyezik a hagyományos rendszámokkal, általában akkor okoz feltűnést, ha a kezdő karakter az ABC-nek egy olyan betűje, ahol még nem tart a rendszámkiadás.

A karakterelosztás mellett a másik jelentős különbség az ár. Az egyedi rendszámtáblák legyártatása, kiadása és engedélyeztetése 2009 óta 435 000 Ft, az egyéni rendszámtábláké pedig 112 450 Ft.

Frissítés!

Közben találtunk egy ennél is drágábbat, amit a Vaterán árul jelenlegi tulajdonosa. Az “Aniko-9”-ért 990 000 forintot kérnek.