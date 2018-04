Az autóipar szédületes fejlődésének igazi motorja a járműalkatrész-ipari fejlesztés: május 4-én és 5-én mindenki Budapesten lesz, aki számít! Közép-Európa legnagyobb járműipari rendezvénye több mint 19 ezer négyzetméteren várja önt és családját. Az AutoTech Future számtalan izgalmas eseménnyel várja a látogatókat: kétnapos rendezvény első, pénteki napja a meghívott szakmai közönséget szólítja meg, míg a szombati nap minden érdeklődő számára nyitva áll.

Expo: a járműtechnológia legnagyobb nevei – két napig most Budapesten!

A közel száz kiállítói standon a járműalkatrész-ipar legújabb csodáit tekinthetik meg az érdeklődők: a magyar autóipart a világ élmezőnyébe emelő hazánkban is termelő márkák mellett itt lesz a világ valamennyi számottevő gyártója. A legnagyobbak jelennek meg most, hogy a kiállításon bemutassák termékeiket és szakterületük legizgalmasabb újításait.

Az AutoTech Future kiállítói között közel száz céget találunk, akik sok esetben maguk is új, izgalmas fejlesztésekkel jelentkeznek nap mint nap. Tekintse meg olyan világszínvonalú gyártók kínálatát, mint a Bilstein, a Total, a febi, a Textar, a Hella, a Bosch, a FRAM, a Castrol, a KS tools, a Contitech, a Nipparts vagy a Tungsram! A standokon megvizsgálhatja a kiállítók termékeit, megnézheti a számtalan izgalmas bemutatót, személyesen kérdezhet a gyártók képviselőitől – de jó tudni, hogy sok kiállító speciális akciókkal és kedvezményekkel is várja a látogatókat!

Fergeteges autós programok, tesztvezetések, nyeremények, látványos bemutatók – a két nap alatt, két helyszínen, folyamatosan

A kiállítást kísérő showműsorok két helyszínen – a beltéri nagyszínpadon és a kültéri rendezvényterületen – zajlanak egymással párhuzamosan. Itt lesz Európa egyik legkeresettebb kaszkadőrcsapata Erdős Csaba vezetésével. A drift szerelmeseinek szólnak a SR20 Drift Team és a Tomracing bemutatói. A stunt show és a drift közreműködőinek közös, adrenalinnövelő műsora lesz az üldözéses verseny, amit különböző járművekkel mutatnak be. A depó is nyitva áll majd a közönség előtt: a látogatók megtekinthetik a produkcióban résztvevő járműveket és beszélgethetnek a fellépőkkel.