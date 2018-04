2005-ben mutatták be a nagyközönségnek a Bugatti Veyron-t, mely nem csak a Volkswagen Csoporton belül foglal el előkelő helyet, hanem az autógyártás történelmében is. Rengeteg pletyka szól arról, hogy valójában nem is éri meg gyártani, de a Veyron-t nem ezek az apróságok tették izgalmassá soha. A Bugatti a nagy számokról szól és abból akad neki bőséggel.

A Bugatti Veyron motorja 8 literes, W16-os, turbófeltöltőből négy is akad rajta. A Grand Sport Vitesse nevű változat 2012-ben mutatkozott be Genfben, a kiállításon szereplő példányon 1,79 millió eurós árcédula figyelt. A hatalmas motor ebben már 1200 lóerőt teljesít 6400-as fordulatnál, mellé 3000-től 5000-ig 1500 nm csúcsnyomaték áll rendelkezésre. Álló helyzetből 100 km/órás sebességre 2,6 másodperc alatt gyorsul, végsebessége 375-nél korlátozott.

A gyártás utolsó szakaszában 92 darab készült ebből az autóból, melyek javarészt egyediek, de még ebből a tömegből is kitűnik ez az autó. Hiába a Transformers mintás gúnya, ez nem az az autó, ami a filmben is szerepelt, csupán egy külön megrendelésre ebben a szellemiségben készült Veyron Grand Sport Vitesse. Világoskék alapon mintás karosszériája éppen fordítottja a filmben szereplő, nagyobbik részt fekete autónak.

Először 2015 júliusában látták a kaliforniai Los Gatos-ban, majd több kiállításon is felbukkant az egyedi példány, melyet most aukcióra gurítanak. Bizonyára akad majd olyan elszánt gyűjtó, aki a 840 kilométert futott Veyronért borsos árat fizet majd.

A szokványosabb Grand Sport Vitesse-k 2,2 millió eurótól, tehát úgy 705 millió forinttól indulnak. Ennyit bizonyára ezért különleges példányért is kifizetnek majd.