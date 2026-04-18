A történet február 16-án indult, amikor egy helyi lakos személyesen jelentette a rendőrségen, hogy előző este egy fekete Mazda hátulról nekiütközött az autójának a Piac térnél, majd egyszerűen elhajtott. A balesetnek szemtanúi is voltak, egyikük még a rendszámot is felírta, így a rendőrök gyorsan elindulhattak a nyomon.

A szemtanú beszámolója azonban már ekkor sejtette, hogy nem egy egyszerű esetről van szó: elmondása szerint a Mazda korábban egy másik autónak, egy Mercedesnek is nekiment, majd onnan is továbbhajtott, igaz, a Mercedes sofőrje üldözőbe vette.

A fordulat akkor jött, amikor a helyszínelő a kamerafelvételek segítségével visszakövette az autó útját.

A felvételeken ugyanis egy egészen más jelenet tárult elé:

az út szélén egy motoros futár feküdt az aszfalton. A képsorok alapján a Mazda egy kanyarban felhajtott a padkára, majd amikor a sofőr visszarántotta a kormányt és gázt adott, elsodorta a motorost – és megállás nélkül továbbhajtott.

A futár a becsapódás után néhány másodpercig fel sem fogta, mi történt, majd összeszedte a szétszóródott holmiját, felállította a motorját, és mivel az működőképes maradt, folytatta az útját. A rendőr számára különösen meglepő volt, hogy a sértett nem tett azonnal bejelentést.

Nem sokkal később azonban minden a helyére került: a kapitányság portájáról szóltak, hogy megjelent egy motoros, aki azt állítja, előző este elütötték ugyanott.

A futár elmondta, hogy kezdetben nem érzett komoly fájdalmat, ezért inkább kiszállította a pizzát, csak másnap derült ki, hogy mégsem úszta meg sérülés nélkül: alig bírt lábra állni, ezért orvoshoz ment, majd a rendőrségen is jelentkezett. Szerencsére sérülései nem bizonyultak súlyosnak.

A rendőrök ezek után gyorsan azonosították a Mazda tulajdonosát, egy 28 éves férfit. Bár a lakcíme az ország másik végében volt, feltételezték, hogy még a környéken tartózkodik – és igazuk lett.

A helyszínelő telefonon felvette vele a kapcsolatot, és csak a ráfutásos balesetet említve kérte, hogy megvizsgálhassa az autót. A férfi együttműködőnek mutatkozott, és megadta, hol található a jármű.

A találkozás azonban újabb fordulatot hozott: a rendőr már az első pillanatban észrevette, hogy a sofőr ittas lehet. A szonda ezt később meg is erősítette. A férfi elismerte, hogy nemcsak az előző este, hanem még aznap délelőtt is ivott alkoholt.

Az autó sérülései egyértelműen alátámasztották a történteket, a helyszínen pedig azt a nyomot is megtalálták, ahol a Mazda korábban felhajtott a padkára – közvetlenül a motoros elütése előtt.

A sofőr ellen segítségnyújtás elmulasztása és ittas vezetés miatt büntetőeljárás indult, emellett szabálysértési eljárás is folyik ellene a balesetek okozása miatt. Jogosítványát azonnal bevonták.

Az eset külön érdekessége, hogy a Mercedes sofőrje végül nem tett feljelentést, mivel utolérte a Mazdát, és a felek helyben kitöltötték a baleseti bejelentőt.

A nyomozó szerint ritka, hogy egy egyszerű anyagi káros ügy felderítése közben egy jóval súlyosabb bűncselekményre derül fény – ez az eset azonban pontosan ilyen volt.