Egy nő vezetés közben próbált rágyújtani, miközben egyterűjében egy szivárgó propánpalackot szállított – a vége nagyon csúnya detonáció lett.

Az eset április 9-én reggel, fél nyolc körül történt a virginiai Burke városában (USA). A nő egy Chrysler Pacifica volánja mögött ült, amikor – a hatóságok feltételezése szerint – öngyújtóval próbálta meggyújtani cigarettáját. Csakhogy a járműben egy propánpalack is volt, amely észrevétlenül szivárgott. A gáz addigra már megtölthette az utasteret.

A robbanás ereje egészen elképesztő volt

Az autó tetejét szó szerint letépte, az ajtók és az ablakok kiszakadtak a helyükről, egyes darabok pedig több mint 30 méterre repültek, a környező házak kertjébe. A környéken lakók szerint a robbanás ereje akkora volt, hogy a házakban is megremegtek a falak, sőt néhány kép is leesett a falról.

A legmegdöbbentőbb mégis az, hogy a sofőr túlélte a robbanást. A szemtanúk szerint az út szélén ült sokkos állapotban, karjain égési sérülésekkel. A rendőrség közlése szerint a sérülései nem életveszélyesek.

A hatóságok egyelőre nem tudják pontosan, mi okozta a szivárgást, de az esetet balesetként kezelik, de súlyossága miatt külön nyomozó is vizsgálja az ügyet.

A propán igen gyúlékony gáz, biztonsági ajánlások szerint a palackokat mindig jól szellőző helyen, rögzítve, álló helyzetben kell szállítani, és kerülni kell, hogy zárt, felmelegedő autóban maradjanak. És ami talán a legfontosabb: ilyen helyzetben a dohányzás nem egyszerűen rossz ötlet, egyenesen életveszélyes.