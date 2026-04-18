A rendelkezésre álló információk szerint az eset április 18-án, 14 óra után történt az M1-es autópálya 53-as kilométerszelvényében. A baleset körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket, azonban az biztos, hogy a karambol során személyi sérülés is történt.

A rendőrség a helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett pályaszakaszt teljes szélességében lezárta, így a Győr irányába tartó forgalom jelenleg nem tud haladni. A hatóságok torlódásra figyelmeztetnek.

Az autósok Tatabánya előtt tudnak lehajtani a sztrádáról, érdemes alternatív útvonalat választani, amíg a forgalom helyre nem áll.