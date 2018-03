1970-ben kezdődött meg az olasz lincenc alapján készülő Zsigulik gyártása Togliatti városában, a termelés és a fejlesztés közben az oroszok sokszor támasszkodtak az olasz mérnökökre, de az alaktrészeket például a Szovjetunió több pontjáról szállították a Ladához. A rádiótól a gyújtáselosztón át egészen a zárakig vette ki részét Magyaroroszág a beszállítói tortából.

A Lada 1200-ast néhány helyen még modernizálták is az oroszok, hogy hosszú időkig kiszolgálja a fogyasztókat. A négyajtós és kombi karosszériával is készülő típus rengeteg helyre eljutott, néhány példányt egészen a nagy víz másik felére is elsodort a sors. Most például felbukkant egy 1986-os példány, melyet körülbelül 2,6 millió forintnak megfelelő dollárért hirdetett meg tulajdonosa. Egészen furcsán mutat a tipikus amerikai kertvárossal a háta mögött az orosz gép.

A fehér Lada 1200S már egy kifejezetten exportra gyártott változat szebb belső térrel és számos aprósággal, ami jól látható is. Nagyon elegáns a fabetétes műszerfal és a barna kárpit is igazán menőn mutat a kabinban.

Motorja 1,2 literes, szívó négyhengeres kicsivel több mint 60 lóerős teljesítménnyel. Álló helyzetből állítólag 23 másodperc alatt éri el a 100-as tempót, a végsebessége pedig 140 km/óra. Az eladó példány ráadásul csak 45 ezer kilométert futott és a hirdető állítása szerint akárhol jár, garantált a feltűnés. Kinek kéne ezek után egy zöld Lamborghini, amiből tucatnyi akad Amerikai útjain?