A kamion megállt a piros lámpánál is, ahogyan a többi autós is, azonban a bordó Toyota Corolla vezetője ráeszmélt arra, hogy neki is éppen arra a kanyarodósávra lesz szüksége, mint a kamionosnak, ezért indexelt és betette az autót a kamion elé. Szinte már szokványos szituáció, ebben az esetben viszont a kamionos előbb indult el, mint az autós, aminek a vége az lett, hogy keresztbe tolta a cél felé a toyotást.