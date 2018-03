A kínai autóipar egyik sajátossága, hogy a formatervezők szeretnek erőteljesen inspirálódni más márkák modelljeiből. Ennek köszönhetően rengeteg olyan autót gyárt a helyi ipar, mely vagy kicsit vagy megszólalásig hasonlít egy régebb óta piacon lévő modellre. A Qifeng Auto például a K7-es modelljéhez nagy valószínűséggel a Mercedes-Benz G-osztályig nyúlt vissza, csak a méretek merőben mások. A K7-es egy kis teljesítményű elektromos autó, mely leginkább városi használatra alkalmas.

A hasáb alakú autón sík ülvegek találhatóak és az orron is felfedezhető a G-osztályon is megtalálható kibukkanó irányjelző. Kicsit a belteret is megpróbálták ehhez a hangulathoz igazítani a kerek légbeömlőkkel, a tablet jellegű központi kijelzővel és a kétszínű ülésekkel. Nem mellesleg az autó fedélzeti rendszere nem csak zenét, hanem videót is lejátszik, akad USB és SD kártya hely is hozzá, valamint navigációs rendszer és wifi is.

A 3290 mm hosszú, közel 1,5 méter széles és több mint 1,6 méter magas kisautó hajtáslánca elektromos, kapható 5,3 és 6,7 lóerős változatban is. Hatótávja nagyjából 170 kilométer, a végsebessége 50 km/óra, ezért valóban kizárólag városon belül használható, országúton és pláne autópályán nem bevethető.

Kicsikét több mint 1 millió forintnyi összeget kérnek az aprócska Mercedes-Benz G-osztály másolatért.