Nem túl messze, a szlovákiai Zsolna közelében vett fel szokatlan esetet az autópályát figyelő kamera. A zöld Skoda Fabia vezetője elvétette a lehajtót és eszébe sem jutott a következőig várni, inkább úgy döntött, hogy megfordul az alagútban és elindul visszafelé az autópályán. Ráadásul a hatalmas fékezés közepette éppen haladtak mögötte, nem sokkal mögötte állt meg a 3-as BMW, valamint egy kamionnak is ki kellett kerülnie. Az alagút bejáratánál is megálltak az autók, egy fekete Mercedes-Benz GLE Coupé-nak még tolatnia is kellett, hogy a zöld skodás gond nélkül folytathassa útját a menetiránnyal szemben.