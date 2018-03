Kétségkívül kiemelkedő terepjáró képességei vannak még a Range Rover Sportnak is, hiszen a név kötelezi, de az emberi hülyeség ellen még a világ egyik legjobb összkerékhajtása is kevés. Bizonyítja ezt az a három férfi is, akik az autóbérlés után az angliai South Walney-ben hajtottak a tengerpartra, ahol nem sokkal később meg is feneklett a gép. A természetvédelmi területen ráadásul ezt szigorúan tiltják még gyalogosan is. Naná, hogy táblák figyelmeztetnek arra, hogy ez nem kedvelt tevékenység arrafelé.

Órákon át próbálkoztak kiszabadítani az autót, de ezzel csak mélyebbre ásták a parti homokban a luxusterepjárót. Ha ez nem lett volna elég, megérkezett a dagály is, ami hamar elárasztotta a partot az autóval együtt. A víz betört az ablakon is és befolyt a finom bőrrel borított utastérbe, aminek a vastagon 30 millió forint feletti, még csak pár napos Range Rover Sport tulajdonosa bizonyára nem örült.

Az autót csak másnap szabadították ki egy traktor segítségével. A terület képviselője elmondta, hogy az autóval olyan helyen hajtottak végig, ahol ritka növények, fókák és madarak fészkelőhelyei találhatóak.

Forrás: Twitter