Előfordul, hogy bár a szirénázik és a fényhidat is használja, mégsem rohan a mentőautó. Egyeseket – ki tudja miért – ez zavar., ahogy az is, ha sürgős feladatuk ellátása közben nem tökéletesen parkolnak, mint ezt az egyént a múlt héten. Ám nem ok nélkül halad lassabban a kelleténél a mentőautó, ha valaki nem tudja miért van ez, a Peter Cerny alapítvány mentőszolgálatának bejegyzéseséből megtudhatja:

Segítsétek a mentősöket, ki tudja nektek mikor lesz szükségetek a munkájukra!