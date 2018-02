Volt időnk megszokni a hatalmas svéd SUV-t, hiszen az első generáció 2002-ben mutatkozott be és frissítésekkel egészen 2016-ig húzta a modellpalettán a Volvo XC90-es. A leggyakrabban persze a D5-ös jelzésű, öthengeres turbódízel változattal találkozhatunk, de akadt szintén öthengeres benzines, keresztben álló sorhatos és V8-as motor is a kínálatban. Utóbbit a Yamaha fejlesztette és az S80-asban is kapható volt. A 4,4 literes, 60 fokos hengerszögű nyolchengeres benzinmotor 315 lóerős és 440 Nm nyomatéka van. Ezzel 7,3 másodperc alatt repíti 100-as tempóra a bő 2 tonnás autót.

Erre a motorra akasztottak kompresszort egy tanulmányautó erejéig a Volvónál, ami állítólag 600 lóerősre izmosította az XC90-est. Ha már így történt, akkor egy kicsit hozzáigazították a karosszériát markáns szélesítésekkel és hatalmas felnikkel. Hátul négy kipufogóvéggel, melyek előtt Magnaflow rendszer fut a motorig. 275 széles Pirelli P-Zero Assimetrico gumik feszülnek a 20-as felniken, mögöttük pedig elöl 8, hátul 4 dugattyús fékek találhatóak.

Természetesen a biztonság is fontos szempont volt, így mind a három üléssort védő függönylégzsák és ROPS is került bele. A Roll-over Protection System (ROPS) rendkívül hasznos a magasabb súlypontú autóknál, mint amilyen az XC90-es is, aktív stabilizátorokkal segít elkerülni a borulást, valamint ennek megfelelően aktiválja a kipörgésgátlót is.