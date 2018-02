Rodrigo Dutere, a Fülöp-szigetek elnöke megelégelte, hogy továbbra is illegálisan áramlanak be a nagy értékű autók az országába, vám- és adófizetés nélkül, ezért elrendelte, hogy a járműveket össze kell zúzni. Ez azonban nem volt neki elég, mindenképp a többség tudtára szerette volna adni, hogy ilyet nem igazán illik tenni, ehhez pedig a legjobb megoldás, ha mindezt élőben közvetíti a tévé. Bár úgy szóltak a hírek, hogy luxusautók és sportkocsik semmisülnek meg, ehhez pedig képi igazolást is gyártottak, ahol McLarenek, Ferrarik és Lamborghinik várják sorsukat a konténerekben.

Az alábbi videóban viszont egész más autók sorsa pecsételődött meg, idősebb prémiumautókat, egy régi Corvette-et és számtalan Toyota Land Cruiser V8-ast lapítottak ki. A rossz nyelvek szerint arról kívánták elterelni a figyelmet, hogy a valóban nagy értékű autók az elnök gyűjteményét gazdagítják.