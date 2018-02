A szlovákiai D1-es autópályán kapta el a traffipax a fotón látható autót, amit egy 41 éves férfi vezetett. A teljesen elektromos Tesla sebessége 216 km/óra volt, azonban ezen a szakaszon maximum 90 km/óra a megengedett – írta a szlovák rendőrség, akik azt is elárulták, hogy ez bizony gyorshajtási rekord.

A felelőtlen autós 800 eurós büntetést kapott, ami átszámítva durván 247 ezer forint. Az is kiderült, hogy a Teslán cseh rendszám volt.

Padlógázra a Model S hátborzongatóan gyorsul. Azonnal ellő, kérlelhetetlenül húz, az emelkedőket megsemmisíti pusztító ereje. Az ESP kikapcsolásával némi erőcsúsztatást is megkockáztathatunk, az arasznyi széles hátsó gumikat is úgy túlforgatja a 600 Nm nyomaték, hogy csak győzzük visszaengedni a kormányt. Váltani nem kell, csak nyomni a gázt. A villanyautóktól megszokott, egyfokozatú lassító áttételen hajt a motor, de a végsebesség így is 200 km/óra felett van – írja Szörényi Andris kollégánk a Tesla Model S tesztben.