Már jó ideje, hogy az első BMW X6-ost bemutatták, de még mindig valaki őszinte megrökönyödéssel tud nézni a bajorok hatalmas, kupé hátú szabadidő-autójára. Önmagában is a sztereotípikák melegágya egy X6-os és erre maguk a bajorok is képesek néha rájátszani, de akik igazán erősíteni tudják ezt a negatív képet, azok a különböző tuningcégek. Ők ugyanis sorra dobják ki a furcsábbnál furcsább kiegészítőket. Most éppen a Lumma alkotott egy szettet.

Hatalmas légbeömlő nyílások az első lökhárítóban, földig húzott karosszériaelemek, még két sornyi LED-es menetfény és hatalmas, 22 colos felnik mellé sötétlila szín és masszív szélesítések járnak. Az autó hátulja is megkapta a magáét, a kacifántos lökös alatt a Corvette stílusában nem kevesebb mint négy kipufogócső került. Középre, hogy biztosan észrevehető legyen. Az egészen brutális megjelenéshez sötétített ablakok, fekete gépháztető és tető is jár.

Mit sem érne megfelelő teljesítmény nélkül a fenyegető kinézet, ezért a motort is megpiszkálták. A BMW X6 M 4,4 literes, V8-as biturbó motorjának teljesítményét 575 lóerőről 750-re emelték, a nyomaték pedig 980 Nm-re nőtt. Arról nincs hír, hogy ez hogyan befolyásolta a gyorsulást, hiszen nagy valószínűséggel a kedves vevőknek csupán a nagy számok számítanak, ezért adták meg csupán a végsebességet, ami 300 km/óra.