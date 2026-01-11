Annyiféle T-betűs SUV és crossover tömörül a Volkswagen kínálatában, hogy a gyár szerint érdemes a T-Cross és a Taigo illetve a T-Roc közötti különbséget utóbbi méreteinek és extrakínálatának bővítésével hangsúlyozni, eltávolítva-elemelve ezzel az autót a hierarchiában alatta álló modellektől.

Itt nyílik a külső képek galériája

15 fotó

4272 vagy 4373 milliméteres az új T-Roc, 122 milliméterrel hosszabb az elődnél. Szélessége 1828, magassága 1562-1573 mm, de 1559 mm-es adatot is találtam rá. A tengelytáv kerekítve négy centimétert nyúlt, most 2629 milliméteres.

Ha az EU-országokban értékesített autókon a dizájnerek meg szeretnék világítani az emblémát, ezt csak úgy tehetik meg, ha a logót egy-egy fénycsíkkal össze is kötik a fényszórókkal, ezért van ennyi új autó orrán világító fehér pálca, mint itt is. A hátsó VW jel pirosan világít.

Áramvonalasabb autónak tűnik a T-Roc elődjénél, amit a 0,29-re javított alaktényező igazol. Értékeltük a rendes kilincseket, biztonságérzetet és jó minőséget sugallnak a jól megragadható, masszív kilincsek, amelyek mélyedése megvilágított.

Sportosabb külsőt kap az R-Line-kivitel, eltérő mintázatú hűtőráccsal. Hatszögek helyett rombuszokból áll a mintázat a levegőbelépők előtti rácsozásban és az egész felület fényes fekete a matt helyett. Elsőre a Style-ra hittem, hogy a sportosabb külsejű verzió, de az R betű az orron, az első sárvédőkön és a belső térben segít azonosítani a kivitelt.

Tetszett a kanárisárga fényezés, ez az autó bevezetőszíne, ami azt a kort idézi, amikor a Scirocco II jött merész zöldben.

Fekete csomagot választva az akár 20 hüvelykes felniket is feketére fényezi a VW, az alapverzió kereke 16-os. A kerékjáratok matt feketék, mert ezt a könnyen karcolódó, hamar sérülő felületet lakkozás nélkül könnyebb a gyárihoz hasonló formában megőrizni az évek során. A Black Style csomag megrendelésével fekete a tükörház és a harmadik (C) tetőoszlop mentén lefutó ív is fekete a matt ezüst helyett.