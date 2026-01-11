Kétmillió autó eladása és nyolc évnyi gyártás után itt a T-Roc második generációja. Európában ez a kategória legnépszerűbb modellje, itthon 2025-ben 1854 autóval a második volt a – kombival együtt – 1996 regisztrációig jutó Golf mögött. Az előd iránt még gyártása legutolsó évében is igen nagy maradt a kereslet, a típus leváltása ehhez mérhető kockázatot jelent a Volkswagennek. Nem volt szabad hibázni, és a fejlesztők a formatervezőkkel együtt hozták is, amit kellett. Az új T-Rocot hazánk észak-keleti részén vezettük, Hercegkúton a csodálatos Gombos-hegyi pincesort is felkeresve, részben letisztított, részben havas utakon.
Külső
Annyiféle T-betűs SUV és crossover tömörül a Volkswagen kínálatában, hogy a gyár szerint érdemes a T-Cross és a Taigo illetve a T-Roc közötti különbséget utóbbi méreteinek és extrakínálatának bővítésével hangsúlyozni, eltávolítva-elemelve ezzel az autót a hierarchiában alatta álló modellektől.
4272 vagy 4373 milliméteres az új T-Roc, 122 milliméterrel hosszabb az elődnél. Szélessége 1828, magassága 1562-1573 mm, de 1559 mm-es adatot is találtam rá. A tengelytáv kerekítve négy centimétert nyúlt, most 2629 milliméteres.
Ha az EU-országokban értékesített autókon a dizájnerek meg szeretnék világítani az emblémát, ezt csak úgy tehetik meg, ha a logót egy-egy fénycsíkkal össze is kötik a fényszórókkal, ezért van ennyi új autó orrán világító fehér pálca, mint itt is. A hátsó VW jel pirosan világít.
Áramvonalasabb autónak tűnik a T-Roc elődjénél, amit a 0,29-re javított alaktényező igazol. Értékeltük a rendes kilincseket, biztonságérzetet és jó minőséget sugallnak a jól megragadható, masszív kilincsek, amelyek mélyedése megvilágított.
Sportosabb külsőt kap az R-Line-kivitel, eltérő mintázatú hűtőráccsal. Hatszögek helyett rombuszokból áll a mintázat a levegőbelépők előtti rácsozásban és az egész felület fényes fekete a matt helyett. Elsőre a Style-ra hittem, hogy a sportosabb külsejű verzió, de az R betű az orron, az első sárvédőkön és a belső térben segít azonosítani a kivitelt.
Tetszett a kanárisárga fényezés, ez az autó bevezetőszíne, ami azt a kort idézi, amikor a Scirocco II jött merész zöldben.
Fekete csomagot választva az akár 20 hüvelykes felniket is feketére fényezi a VW, az alapverzió kereke 16-os. A kerékjáratok matt feketék, mert ezt a könnyen karcolódó, hamar sérülő felületet lakkozás nélkül könnyebb a gyárihoz hasonló formában megőrizni az évek során. A Black Style csomag megrendelésével fekete a tükörház és a harmadik (C) tetőoszlop mentén lefutó ív is fekete a matt ezüst helyett.
Belső
Otthonossá teszi a belső teret a műszerfal nagy felületű textilborítása. A barátságos tapintású szöveten és a többi textilen sem érezni, hogy a belső téri textíliák 85 százalékban újrahasznosított anyagokból készültek, jelentős részben műanyag palackokból.
Jópofa a vezeték nélküli telefontöltő, mert felületébe sávokat nyomnak úszó emberekkel. A hátsó szélvédő jobb alsó sarkában is van egy meglepetés, az autó sziluettjével találkozhattok. Minden elismerésünk a nyitható tolótető megőrzéséért, ha már a T-Roc kabrió nem kap utódot, legalább a panorámatető első részét hátra lehet csúsztatni.
Akadnak kellemetlenül olcsó megoldások is a belső térben. A tágas és az alján szőnyeggel ellátott ajtótárolók pereme barátságtalanul éles és az utas oldalán nem minden verzióban lehet tekeréssel állítani a támladőlést, csak ugrásokban léptetve. A vezetőnél mindig tekerős a támlaállítás.
Harmincféle színt adhat a hangulatvilágítás, amit a logikusan felépített menüből tudtok kiválasztani a felszereltségtől függően 10,3 vagy 12,9” képátlójú középső érintőképernyőn. Az óracsoport mérete egységes, 10,0” a képátlója. A T-Roc mostantól szélvédőre vetített kijelzővel is rendelhető.
Nagyon jók az érintőképernyő felső menüsorába rögzített funkciógombok többek között a vezetőkeserítő rémségek gyors deaktiválásához a sebességhatár-túllépés hangjelzésétől a sávban tartóig. A klímavezérlés felületén a szokásos állítási lehetőségeken kívül azt is megadhatjuk például, hogy fázik a lábunk, amire az autó reagál.
Középen van a pohártartók előtt a többfunkciós forgó-nyomókapcsoló, amivel üzemmódot választhatunk vagy a hangerőt szabályozhatjuk. Mögötte jó nagy rakodóhelyekkel lakhatjuk be az autót.
Szokatlan a könyöktámasz elejébe, a tükörállítás joystickje elé helyezett kilincs, a felbillenő kilincset elsőre nehezebb volt használni, mint az ajtókárpitban lévő kart, de csak hosszabb távon derül ki, hogy mennyire használható. A telefonunkat vezeték nélkül is összekapcsolhatjuk az autóval, az Android Auto és az Apple CarPlay is fut wifin.
Kényelmesen tágas a második üléssor, a fejtér is bőven jó, a térdnek magas vezető mögött is jut elég hely. A menetpróbán egy 193 centis utas jól elüldögélt a 187 centis vezető mögött. Dicséretes a középső légbefúvás a külön hátsó klímazónával és az első két USB-C töltőt kiegészítő két hátsó C-s aljzat.
Bővült a csomagtér is, az eddigi 445 helyett 475 literes és 1350 literig bővíthető. Két nagy és két közepes bőröndöt lazán be lehet tenni hátra, adott a síalagút a 40:20:40 arányú támlaosztással. A padlóelválasztóval a lökhárítóval egy síkba hozható a csomagtér alja, ilyenkor van alatta egy üreg. Az ötödik ajtó motoros mozgatással is rendelhető, a kézzel lehúzható fedélen balkezeseknek is van perem a lecsukáshoz.
Technika
Bár az MQBevo-technika, a csupa négyhengeres motor és az autó mérete is a kompakt crossoverek közé sorolja az autót, a gyártó ragaszkodik hozz, hogy az ellenfelek közé tartozik a Ford Puma, az MG ZS, az Opel Mokka és a Suzuki Vitara is, a valóban testhez álló, a Corolla padlólemezére épített Toyota C-HR-en kívül. Azért is félresikerült ez a besorolás, mert a T-Roc felépítésén kívül szolgáltatásait tekintve is sokkal inkább a Tiguanhoz áll közel, mint a T-Crosshoz.
Erre példa az extrák közül a masszírozós ErgoActive komfortülés vagy a mátrix LED-es IQ. Light fényszóró, amely kvázi körbelövi a távfénnyel a szembejövőket és az előttünk haladókat. A 2008 és a Captur szegmensében a négykerék-hajtás is nagyon ritka, a T-Rocból viszont lesznek összkerekes modellek, hazánkban várhatóan a negyedik negyedévtől.
Az első MacPherson konstrukcióhoz hátul csatolt hosszlengőkaros futómű társul, ami kiegészíthető a jó szívvel ajánlható adaptív lengéscsillapítás-szabályozással. A DCC itt nem a két szelepes, azaz húzó- és nyomófokozatban is szabályozható, be- és kirugózáskor is külön paraméterezhető megoldás, hanem egy szeleppel dolgozik.
A kabrióhoz hasonlóan a dízelmotoroknak is búcsút kell mondanunk. Örömteli viszont, hogy csak négyhengeres benzinesek rendelhetők, 48 voltos hibridrendszerrel kisegítve, 115 vagy 150 lóerős csúcsteljesítménnyel, részecskeszűrővel és ami új, kizárólag automatikus sebességváltóval. Az 1390 kilóról induló T-Rocból sincs kézi váltós, a Tiguan és a Passat példáját követve.
A második generációs, nagyobb benzinmegtakarítást ígérő mHEV hibridhajtás villamos gépe az önindító-generátor, teljesítménye 14 kW vagy 19 lóerő, nyomatékmaximuma 56 Nm, amivel a benzinest kisegíti gyorsításkor és javítja a gázreakciót, csökkentve a késést a gázadás és a meglódulás között. A 48 voltos akku lítiumion.
Hightech motort kap az összes 1,5-ös T-Roc. A turbófeltöltő változó lapátgeometriájú a gyorsabb gázreakció és a jó csúcsteljesítmény összhangba hozására, amire benzines motorokon nagyon kevés a példa a 911 Turbón innen. A hengerdeaktiválás leállítja az üzemanyag-ellátást a két középső hengerben részterhelésen. A motor Atkinson-ciklusban működik, amit azonban a feltöltéssel társítva Miller-ciklusnak hívunk.
Ugyanígy az 1498 köbcentis 1,5 TSI lesz a nagyjából egy év múlva megjelenő teljes hibrid hajtásrendszerek alapja benzines oldalról, nagyfeszültségű elektromos rendszerrel megtámogatva
A saját fejlesztésű full hibrid rendszerről még nem tudunk részleteket azt leszámítva, hogy az egyik verzió 136, a másik 170 lóerős lesz és várhatóan 15 százalékkal kevesebbet fogyasztanak majd a WLTP-ciklusban a kisegítő hibrideknél.
Év végén a négykerék-hajtással együtt jöhet az 1984 köbcentis benzines. A 2,0 TSI adja a 333 lóerős T-Roc R alapját. R sportváltozat a Tiguanból nem lesz. Sajnos a motorházfedelet csak egy olcsó fémpálca tartja, felemelésében nem segítenek gázteleszkópok. A vezetőtámogató rendszerekről itt olvashattok részletesen illetve ebben a cikkünkben találtok információkat.
Vezetés
Bizonyos fokig visszatértek a boldog békeidők, mert megint rendes kapcsolókkal, gombokkal találkozunk a valódi bőrrel bevont, műbőrborítással nem rendelhető kormányon. Jó az üléshelyzet, a kormány is kényelmesen beállítható.
Mi a 150 lóerős motorral vetettük az autót, szinte végig autópályán és országúton. A 150 lóerős és 250 Nm nyomatékcsúcsú motor pont jó a vezető és csomag nélkül legalább 1,4 tonnás autóhoz, biztonságosan fürgén lehet vele előzni. A négyhengeres motor finoman jár, zaja csak kihúzatva erősödik zavaróvá.
Egyenletes sebességnél 150-160 között is csendes, amikor német autópálya sebességkorlátozástól mentes szakaszán haladtok. Sport üzemmódban az autó ugrásra készebb, nagyobb fordulatszámon járatja a motort a váltó szoftvere, aminél harmonikusabb ütemet diktál normál módban.
Emelt építésű autóként a T-Roc adottságai nem olyan jók, mint egy Golfnak, ezzel együtt a futóműhangolás nívóját jelzi, hogy kanyarokban nem hatott gyámoltalannak a T-Roc, nagyobb dőlések, billenések nélkül bírta a fordulókat, de a részben havas utakon nem volt száguldozás.
Költségek
Két motorral és háromféle felszereltséggel kapható itthon az új Volkswagen T-Roc. 12 691 125 forintért a Life az alapverzió, a 13 957 315 forintos Style az első, az R-Line a második lépcső felfelé. Utóbbi csak a 150 lóerős motorral társítható, listaáron 15 365 750 forinttól.
Nemsokára kirajzanak az autók és láthatóak lesznek, mert Papp Zoltántól, a Volkswagen márkaigazgatójától megtudtuk, hogy október óta több mint 1000 T-Rocra érkezett rendelés hazánkban. A mennyiségből láthatóan ezek nem a márkakereskedő-hálózat bemutató- és készletautói, hanem 70-80 százalékban ügyfeles autók.
Fontos cél a magánvásárlók arányának növelése a Volkswagennél, amit az 5 980 000 forintról induló, a 2025 év végi márkakereskedői konferencián a dealerek által spontán megtapsolt Polón kívül a T-Rochoz elérhető 1,4 millió forintos kedvezménnyel támogat az importőr, ami a fenti listaárakból levonható.
Autópályán gyorsan haladva 8,6 literes átlagfogyasztást írt ki a fedélzeti számítógép a 150 lóerős motorral, ami országúton nyugodt vezetéssel lejjebb vihető 6,5-7 literre 100 kilométeren. A tesztautóval majd lesz lehetőségünk a fogyasztás tényleges megmérésére.
Értékelés
Az új Volkswagen T-Rocot vezetve alaposan megcsinált autóban éreztük magunkat, amelyben az ablakmosó törlési képétől a masszív ülésvázon át a tisztességes zajcsillapításig benne van az anyag és benne van a munka ahhoz, hogy a kategória egyik legjobb autója maradjon.
