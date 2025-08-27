A Volkswagen T-Roc 2017-óta része a Volkswagen modellkínálatának, azóta kétmillió darabál is többet adtak el a kompakt méretű szabadid-autóból. 2021-ben felfrissítették fel a típust, 2025-ben viszont egy teljesen új T-Roc érkezik. Még június közepén nézhettük meg testközelből az egyik legnépszerűbb Volkswagen második generációját egy titkos programon. Ma délig kellett magunkban tartanunk, amit akkor láttunk, éreztünk. Elmeséljük:

19 fotó

Külső

A T-Roc sikere többek között abban rejlik, hogy kompakt külső méret mellett volt képes olyan tágas belsőt nyújtani, amiben egy ötszemélyes család is elfért. A külső kiterjedés és a hozzá tartozó belső tér aránya még jobb lett a modellváltásnál, ami többek között a plusz millimétereknek is köszönhető.

Egész pontosan 122 mm-rel lett hosszabb az MWB evo padlólemezre épülő második generáció, mint az előd volt. De nem csak a karosszéria hossza, hanem a tengelytáv is nőtt, itt 28 mm érkezett pluszba. Nagyobb autó alá nagyobb kerék is való, így a korábbi 19 colos maximum helyett már akár 20 colos felni is lehet az autó alatt. Méretével olyan autók ellenfele lehet méretben, mint a Dacia Duster, Opel Frontera, Citroen C3 Aircross.

Jelenleg hatszereplős a Volkswagen SUV-osztálya, ahol a T-Roc valahol a középmezőnyben helyezkedik el, közvetlenül a Taigo és a Tiguan között. Karosszériája 4373 milliméter hosszú, 1828 mm széles, 1,562 mm magas (+9 mm a változás szélességben és magasságban) tengelytávja 2631 mm – a tengelytáv növekedés a hátsók plusz lábterében és a csomagtartó 465 literes befogadóképességében érezhető. Utóbbi 20 literrel lett nagyobb, 465 liter, mint volt.

Formára leginkább az autó elejét és hátulját rajzolták át, de ez nem csak a dizájnnak szól, hanem a légellenállást is optimalizálták. Többek között a hosszú tetőlégterelővel, hátsó diffúzorral, rafinált formájú külső visszapillantóval, burkolt alvázzal. Az új T-Roc közegellenállási együtthatója 0.29, ami 10 százalékos javulás a korábbi modelléhez képest, amivel a kategória élvonalába tartozik.

Az autó eleje és hátulja kapott határozottabban friss megjelenést, amit a megvilágított márkalogók, a szinte egybefüggő vízszintes csíkként megjelenő LED-es nappalifény és a mátrix fényszóró hangsúlyoz elöl. Hátul háromdimenziós formatervvel, válaszható fény-animációval hívja fel magára a figyelmet. A lámpatesteket itt is egybefüggő LED fénycsík köti össze.

Belső

Egy statikus autóbemutatón gyakran gondolják úgy, hogy remek ötlet sötétbe állítani az autót és szpotlámpákkal megvilágítani. Hát nem az. Legalábbis, ha belső képet is csinálnál az autóban, vagy csak úgy megtalálnál benne bármit. Itt is megszenvedtünk a világítással, de azt így is lehetett érezni, tapintani, hogy a belső anyagminőségére nagyon odafigyeltek.

27 fotó

Jó a szövettel borított műszerfal, a használt anyagok tapintása is kellemes, pedig sok újrahasznosított anyaggal is került az utastérbe. Az autóban lévő műanyagok 20 százaléka újrahasznosított, ami durván 40 kilogrammot jelent.

Emellett néhány olyan elemmel találkozni bent, amik eddig nem voltak általánosak a kategóriára, hanem inkább csak egy osztállyal feljebb tűntek fel az opciók között. Ilyen a valódi nem plexilapra, hanem a szélvédő üvegére vetítő head up display, vagy a temérdek irányban elektromosan állítható masszázsülés, vagy éppen az ajtókárpit alá is befutó hangulatvilágítás.

A vezető a lassan megszokott dupla képernyőt nézheti, egyik a műszerfal, másik a magasra épített, gigászi méretű. remek képminőségű központi kijelző. Utóbbi alapesetben 10,4 colos, felárét 12,9 colos is lehet. Jó hír, hogy a VW lemondott a nehezen kezelhető érintésérzékeny felületek alkalmazásától a kormányon, az új T-Roc-ban rendes, fizikai gombok kerültek a kormányra. Sőt, az elakadásjelzőnek is rendes gombja van.

A VW nem igazán tud, vagy akar lemondani a nagyjából minden szaklap szerint rémesnek minősített, simogatnivaló hangerő és klímaszabályzó felületről. Ezt a T-Roc is megnyerte, de mintha finomodott volna a kezelése, a felület két szélét nyomkodva egyszerű plusz-mínusz gombokként is lehet használni a felületet a hőmérséklet, vagy épp a hangerő beállításához. A furcsa helyen, az ablakemelő körül lévő és szokatlan működésű, felfelé húzandó belső kilincs elsőre nem lett a kedvencem, de majd kiderül, ha többet találkozunk vele, milyen használni. A VW szerint magától értetődő a használata.

Teljesen új az infotainment rendszer is, nem a korábbit tették jobbá, hanem teljesen új került az autóba. A negyedik generációs MIB4-re épülő rendszer minden elem, a szoftver és a hardver is teljesen új.

Mivel minden változat automatikus váltóval érkezik, nem kellett helyet hagyni a váltókarnak – az irányváltó is a kormány mögé, egy bajuszkapcsolóra költözött – és a középkonzol egész magasra emelkedhet. Csak a motorindító gomb és az elektromos kézifék kapcsolója töri meg a felületet, köztük pedig a többfunkciós, kijelzővel is rendelkező forgókapcsoló emelkedik.

De van itt még pohártartó, könyöklő, 5,5 literes üreggel a belsejében, mély rekesz, indukciós töltőfelület és USB-C aljzatok is. A vezeték nélküli töltőfelület hűtött, és fentről nézve egy medencének tűnik, a sávokban még az úszók is láthatók.

Végigültük az autó összes ülését, bár pár perc alatt nehéz megmondani, milyen lesz hosszú távon, de komfortosnak, kényelmesnek tűnnek és a fejtér, lábtér is szellős mindenhol. 185 centivel mindkét üléssorban elég hely marad a komfortos ücsörgéshez. Hátul szellőzőnyílások, saját klímavezérlőpanel, USB töltőpontok, és tárolózsebek teszik kényelmesebbé az utazást.

Megújultak a vezetőtámogató funkciók is. A Travel Assist új verziója mostantól az automatikus sávváltások mellett jobban kezeli a közelgő sebességkorlátozásokat, és feloldásokat is. Ezenkívül az új T-Roc most először olyan rendszereket is megkapott, mint a Park Assist Pro, amely memóriafunkció segítségével lehetővé teszi a betanított és így teljesen automatikus parkolást akár 50 méteres távolságig. Emellett lehet vele a járművet be- és kiparkoltatni a távirányító segítségével. Új a kiszállásnál az esetleg érkező biciklisre, autósra figyelmeztető funkció is.

Technika

Az új Volkswagen T-Roc csak olyan hajtásláncokkal lesz elérhető, amelyek kisebb vagy nagyobb mértékben már elektromos komponenst is tartalmaznak. Kezdetben az 1.5 eTSI motoros, 48 voltos mild hibrid változat lesz kapható, de ebből rögtön kétfélével indítanak, az egyik 116 LE (85 kW) a másik 150 LE (110 kW) teljesítményű lesz, mellé 220 és 250 Nm forgatónyomatékkal.

2026-ban kibővül a kínálat, ekkor érkezik a 2,0 literes eTSI négykerék-hajtással kombinálva. Szintén jövőre a második félévben futnak be az öntöltő hibridek, ebből is kétféle lesz, 136 LE (100 kW) és 170 LE (125 kW) rendszerteljesítménnyel, 306 Nm nyomatékkal. Az alapot itt is az 1.5-ös benzinmotor adja. Minden változatban alap a hétfokozatú, duplakuplungos – DSG – automatikus váltó.

Az új Volkswagen T-Roc előértékesítése augusztus 28-án kezdődik, de az európai piaci bevezetésre november végéig kell még várni.