Reszeltek egy keveset az utastér berendezésén is, szebbek, komfortosabbak az ülések, amik jobban tartanak deréknál és vállban. A kárpitok, műanyagok minősége klassz, sokat dobnak a belső hangulatán a színes díszvarrások, és a biztonsági öv színes betétjei is. Középen függőleges tájolású, 12 colos érintőképernyőt találunk, amelyen Google alapú fedélzeti rendszer fut. Egyedül a sok kényes zongoralakk felület ami nem az igazi a belsőben, minden más szép, kellemes tapintású és jól használható. Igazi gombokkal lehet a kabin hőmérsékletét beállítani, van lámpakapcsoló, és röhej, de már a négy ablakemelőgombnak is örülni tudok.

23 fotó

A műszerfal 12,3 colos, és ez is új grafikát kapott, változtatható design-nal és szintén cserélhető megjelenített tartalommal. Ezen túlmenően head up display is mutathatja a fontosabb információkat.

Az irányváltó karcsú bajuszkapcsolója a kormány mögött található, ami egyszer jó, mert nem foglal el értékes helyet a középkonzolon, és kéznél van, viszont így annyi kar került a kormány mögé, ami okozhat fennakadást a használatban. Legalábbis addig, amíg meg nem szokja a sofőr. USB töltőpontból 2×2 darab áll rendelkezésre és indukciós felületre helyezve is lehet benne telefont tölteni. Pakolni az ajtózsebbe és a felhajtható könyöklőbe is lehet, amikben rengeteg apróság elfér.

Láthatatlan változás, de a menetkomfortnak jót tesz, hogy javítottak a hangszigetelésen, csendesebb az utastér, ami a többrétegű első ablakoknak (A csúcskivitelnél), a motortérbe került extra szigetelésnek és a módosított motortartó bakoknak is köszönhető, de változtattak a külső tükrök lábán is.

Elöl és hátul is tágas az Austral belseje, van láb és fejtér is bőven, még az üvegtető ellenére is, ráadásul a hátsó üléssor még 16 centis sínen tologatható is, amivel a csomagtartó befogadóképességét, vagy a hátsó utasok lábterét lehet maximalizálni.

Csomagtartója hajtástól függően lehet 555 és 527 literes is, a nagyobb a lágy hibridé, a kisebb a full hibridé. Utóbbi csomagtartójának alját adó padlólemez felhajtásakor üt szíven a hatalmas műanyag kocka, ami ott terpeszkedik a hasznos tér kellős közepén. Ez alatt az autó hagyományos, 12 voltos akkumulátora lakik, ami állítólag azért került ide, mert elől annyira telerakták a motorteret, hogy ott már nem volt neki hely.

De érzik, hogy ez így nem az igazi, és nem kizárt, hogy a jövőben keresnek neki ennél jobb helyet. Persze benéztünk a motortérbe, hogy az mennyire zsúfolt, és valóban, tele van, nem férne el ott egy feleakkora akkumulátor sem.