A 2021-ben bemutatott, 2022 óta forgalmazott Mégane E-Tech Electric az első modell volt, amely a Renault kifejezetten villanyautókhoz tervezett padlólemezére (AmpR Medium) épült. Ez adja a Scénic E-Tech, a Nissan Ariya és a leendő Alpine A390 alapját is, a lényeg viszont, hogy immár három éve van piacon a modell, ezért most ideje volt egy technológiai frissítésnek.

A fedélzeti váltóáramú töltő (alapáron 11, opcióként 22 kW) mostantól kétirányú, így külső fogyasztókat is táplálhatunk a 60 kWh kapacitású akkumulátorról. Ehhez csak a V2L adaptert kell beszerezni, és máris porszívózhatunk, kávét főzhetünk, füvet nyírhatunk az autóról. A rendszer elvileg azt is támogatja, hogy az elektromos hálózatba tápláljunk vissza energiát, és ezzel pénzt keressünk, a gyakorlatban azonban jelenleg csak Franciaországban áll rendelkezésre ehhez megállapodás helyi energia-szolgáltatóval.

Szintén az akkuhoz kapcsolódó újdonság a regeneratív fékerő maximalizálása. Eddig négy fokozatban lehetett állítani a kormányra szerelt fülekkel (ahol volt ilyen az autóban) a visszatáplálás mértékét. Most pedig itt az ötödik fokozat, ami lehetővé teszi az egypedálos vezetést, amely a gázpedál felengedésekor álló helyzetig lassítja az autót. A funkció itt debütál, hamarosan az R5 E-Tech és a Scénic E-Tech is megkapja. Az R4 E-Tech eleve egypedálos autóként kerül majd forgalomba. A funkció utólag is ráfrissíthető az egy évnél nem öregebb (azaz 2024 márciusa után épített) Mégane E-Tech példányokra.

A Mégane E-Tech Electric nem csak műszakilag fejlődik, hanem felszereltsége is bővül: megjelenik az új, sportos hangvételű Esprit Alpine kivitel, amely exkluzív matt szürke fényezést, matt szürke első és hátsó légerelőket, fekete 20 colos keréktárcsákat, fekete logókat és feliratokat, fekete ablakszegélyeket, valamint a bal első kerékdobon elhelyezett Esprit Alpine emblémát kínál.

Az utastérben PET-palackokból és biztonsági övekből újragyártott, fekete szövetkárpitokkal, kék díszítő öltésekkel, és általában kék-fekete színvilággal találkozunk.