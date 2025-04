Egyfajta zászlóshajóként a Grandland azokhoz is szól, akik méretes, családi, tágas belterű Opelt keresnek, így a második generáció minden tekintetben nagyobb mint elődje. Hosszabb és magasabb, a tengelytáv is megnyúlt: 4650 milliméter hosszú, 1905 mm széles, 1665 mm magas, tengelytávja pedig 2784 mm. Utóbbi érték fontos igazán az utastér szempontjából, ez az érték 2675 mm volt előzőleg, tehát szűk 11 centiméterrel nőtt a két tengely távolsága ezáltal a beltér is sokkal szellősebb.

Az autó dimenzióit jól összehangolták a Peugeot kínálattal, mert méretben a Grandland valahol félúton található a 3008-5008 testvérpár között.

„Németországban terveztük, fejlesztettük és gyártjuk.” – írja az Opel gyári oldala, tehát a Grandland célja megőrizni a német identitást, minden porcikáján érződik hogy a közös műszaki alapokra próbáltak valamilyen markáns, eltérő karaktert összehozni.

Egy Peugeot 5008 mellett állva teljesen nyilvánvaló a törekvés, a Grandland kevésbé extravagáns, nincs annyi cizellált részlet, formai játék. Inkább visszafogott, de határozottan modern, szögletes élekből épül fel, amivel teljesen belesimul az Opel jelenlegi formanyelvébe. Szinte egy felfújt Astra, a frontrész nagyon hasonló, a motorháztető középső domborítása ennek a modellnek is jól áll.

A legmerészebb ötlet a két első fényszóró között elhelyezett plexi borítás, az Opel Vizor, ami mögött a megvilágított Opel-villám dereng a sötétben. A fényszórók is hagyományosnak tűnnek, nincsenek szétszedve, eltolva, csíkokba rendezve. Mégis a csúcstechnológiát képviselik, oldalanként 25600 darab LED-pixel segítésével előállítva a fényt. Mondhatni egy projektor ez, nem holmi fényszóró, ami indításkos és leállítások bámulatos fényjátékkal villantja meg tudását.

Oldalnézete tényleg maximálisan konzervatív, de megkapta a 2020-as évek kötelező slágereit, a karosszériától eltérő, esetünkben fekete fényezésű tetőt, a trükkösen, szintén fekete dekorbetéttel eltűntetett, slankított C-oszlopot, és természetesen a küszöbön, kerékjárati íveken végigfutó matt fekete műanyag borítást.

A farra viszont jutott még pár kreatív ötlet, itt is igazán jól sikerült összehozni az egyszerű geometriai formák lendületességét. Nincs nagy egybefüggő lemezfelület, a csomagtérfedél kapott egy nagy ék alakú „törést” valamint dombornyomott Grandland feiratot. Szintén mai trend a teljes hosszban végigfutó hátsó lámpa, amibe itt középen Opel felirat került. Ez parkoláskor egységesen szürke, csak indításkor vált vörösre.

Kerékszettet akár 20 colos méretben is rendelhetünk, az alapméret sem apró: 19 colos, a nagyobb opció felára nem húzós, mindössze 150 ezer forint, de a GS felszereltség részeként jár.