Új technikára épül az A6, arra a PPC (Premium Platform Combustion) padlólemezre, amelyre az A5 és a Q5 is. Ez a hosszmotoros felépítésű, belső égésű motoros Audik új műszaki alapja, elöl-hátul ötlengőkaros futóművel, az A6-ban felárért légrugózással és hátsókerék-kormányzással.

Első- vagy öszkerékhajtású lehet az új Audi A6. A 2,0 TFSI, a 204 lóerős és 340 Nm nyomatékú benzines csak az első kerekeit hajtja, az 1968 köbcentis, 204 lóerős és 400 newtonméteres dízelből mindkettő rendelhető. A 3,0 V6 mindig quattro.

Mindkét négyhengerest és a hathengeres motort is az a 48 voltos hibridtechnika teszi takarékosabbá, amelyet az új Q5 kapcsán bemutattunk. Az 1,7 kilowattórás akkumulátort 25 kilowattos rekuperációs teljesítménnyel képes tölteni a rendszerhez tartozó villamos gép.

Az állandó mágnesű szinkronmotor 18 kW-os, ami 24 lóerő és jó erőben van, mert forgatónyomatéka 230 Nm. Ezek a hajtásláncba integrált villamos gép paraméterei. A motorhoz a megszokott szíjhajtással kapcsolódó önindító-generátor is a 48 voltos hibridendszer része, ez indítja be a motort.

Mivel a légkondicionáló kompresszorát is 48 voltos villanymotor hajtja, a klimatizálás az automatikus alapjárati leállítás fázisaiban is aktív, tehát nem kezd melegebb és párásabb levegőt fújni a szellőztetés a továbbra is Neckarsulmban gyártott autóban.

Nemsokára további hajtásláncok érkeznek. Turzai Árpádtól, az Audi márkaigazgatójától a menetpróbán megtudtuk, hogy a V6-os TDI-ről sem kell lemondani. A hathengeres dízelre a márkakereskedő-hálózat visszajelzései szerint sokan várnak itthon.

Nagyon fontosak a konnektorról tölthető akkus hibridek a szén-dioxid-emissziós korlátok miatt. Az A6-ban kétféle PHEV hajtáslánc jön hamarosan, az egyiknek 220 kW vagy 299 lóerő a rendszerteljesítménye, az erősebbiknek 270 kW, ami 367 lóerő. Az akkukapacitásról, a villanymotorról és a hatótávról még nincsenek adataink, a belső égésű motor a kétliteres benzines lehet.

Saját tervezésű és gyártású, Kasselben készített DSG-váltókra cserélte az Audi a nyolcfokozatú, hagyományos hidrodinamikus nyomatékváltós automatákat. Az összes C9-es A6-ban hétfokozatú, olajos duplakuplungos automatikus váltó működik együtt a motorral. Az új váltók mintegy 40 kg-mal könnyebbek elődjüknél.

Hightech a Kisalföldről Abból az apropóból, hogy az új A6 motorjait az Audi Győrben gyártja, lehetőségünk volt megnézni a két benzines motortípus megszületését illetve kipróbálhattuk a motor-összeszerelés pár látványos lépését, a hajtókarcsapágyak beillesztését, a dugattyú behelyezését a hengertömbbe illetve a turbófeltöltő felszerelését. Több évtizede a győri Audinál dolgozó, egészen kiváló szakemberek kalauzoltak végig a gyártósorokon és a műhelyben, névsorban Hevesi Károly, Horváth Szabolcs és Zakor Tamás. Az egyik motor az EA839evo LK2-es hathengeres, a másik a globális motornak nevezett négyhengeres, az EA888evo5 kódjelű 2,0 TFSI. A Miller-ciklusban működő, szívó- és kipufogóoldalon is állítható vezérműtengelyes négyhengerest Győrön kívül a VW konszern Indiában, Kínában és Mexikóban is gyártja, ettől globális motor az EA888. Itt tudtam meg, hogy az EA888evo5-ös verziója mintegy 300 alkatrész megújításával, lecserélésével fejlődött tovább elődjéhez képest. Az A6-ban 204 lóerős és 1984 köbcentis benzinesben az eddigi 350-ről 500 barra nőtt a maximális befecskendezési nyomás a tökéletesebb égés, a tisztább üzem és a csekélyebb fogyasztás érdekében. V6: 4 kg súlynövekedés, megduplázott teljesítmény A szintén Győrött készülő, 367 lóerős V6 3,0 TFSI gyári kódneve EA839evo LK2. Ebből az EA az Entwicklungsauftrag (fejlesztési megbízás) rövidítése, a 839 a megbízás száma. Az evo a továbbfejlesztésre utal, az LK a Leistungsklasse (teljesítményosztály) megfelelője, a 2-es pedig a középső teljesítményszint jele. Ezt a motort kapja az új S5, a szintén új SQ5 illetve az C9-es A6. Az LK3-as hathengeres az RS5-ös Audi 2,9 literre visszavett hengerűrtartalmú, 450 lóerős turbómotorja. Mindkét motoron változó lapátgeometriájú a turbófeltöltő, a lapátok állásszögét elektronika állíthatja villanymotor segítségével. Az Otto-motorokon a kipufogógáz akár 900-950 Celsius-fokos is lehet, emiatt a VTG turbók a benzineseken sokkal kevésbé terjedtek el, mint a sokkal kisebb kipufogógáz-hőmérsékletekkel működő dízeleken. Végül pár adat arról, milyen minőségű munka folyik Győrben. Egy nagyjából 60 kilogrammos motorblokkból a fémtömb mosását követően mindössze 10 milligramm szennyeződés távozhat, ennyit lehet kiszűrni a mosóvízből, ami jelzi azt az elképesztő precizitást, amivel a fémmegmunkálás itt történik. A témában írt hosszabb cikkünket itt találjátok.

Futóműből az acélrugós normál felfüggesztés helyett rendelhető szintén acélrugós sportfutómű 20 mm ültetéssel. Aki adaptív lengéscsillapítást szeretne, kénytelen megrendelni a légrugózást, amelyhez elektronikusan szabályozott lengéscsillapítók járnak. A légrugós A6 Auto és Comfort üzemmódban 20 millimétert süllyeszt a hasmagasságán, Dynamicba váltva még 10-et, tehát összesen 30-at. Az emelés menüpontban térhetünk vissza normál hasmagassághoz.

Fontos tudnotok, hogy a légrugós autókat kerékcsere üzemmódba kell helyezni, ha felemelnétek, ami a menüből megoldható, hogy az autó leengedésekor ne károsodjon a légrugó.

A szintén extraként rendelhető összkerékkormányzás 60 km/órás sebességig maximum öt fokot fordít a hátsó kerekeken az elsőkkel szemben, nagyobb sebességnél legfeljebb két fokot velük párhuzamosan.