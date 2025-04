A Mazda nem autói alacsony árával versenyez a vevőkért, ami csak akkor működik, ha az utastér is passzol az öntudatos árazáshoz. A tesztautó belseje elegáns, első blikkre és jobban megnézve is igényes tér, ahol minőségi anyagok találkoznak a félbőr üléskárpittól a barátságos tapintású műanyagokon át a precízen mozgó valódi gombokig. Az összeszerelés is alapos munka.

Aligha volt elsődleges szempont a tervezéskor a kiugró használati érték. Kicsik az ajtótárolók és kárpitozás sem jutott az ajtókban lévő rakodóhelyekbe, amire más márkák képesek áldozni. A vezető oldalára kár volt kapaszkodót tenni, mert a puhított felület helyett pont ebbe bólinthatok bele.

Példaértékű viszont a kezelőszervek átgondoltsága és megvalósítása. A fűtésvezérlés olyan, amilyenek másutt is lennie kéne, a kormányon lévő, odapillantás nélkül használható gombok működése a minőségérzethez is sokat hozzátesz.

Hovatovább megható a Trip gomb megőrzése a napi kilométer-számláló nullázásához, más autókban menük mélyére kell merülni ezért az alapfunkcióért. A központi vezérlőtárcsával a logikusan összerakott menükben elég hamar rátalálsz arra, amit keresel. A kartámasz alatti rakódóhelyben van két USB-C-töltő, de a telefon indukciósan is tölthető.

Egyre nagyobb képernyők kezdik eluralni az autók belső terét, a Mazda mégsem szállt be kijelzők lázas inflálásába. Ez a decens méret pont elegendő kényelmesen nyomkodható méretű ikonokhoz.

Újragondolandó lehet az érintőképernyő letiltása vezetés közben. A 10,25” képátlójú kijelző menet közben megszűnik touchscreen lenni, pedig nem feltétlenül vonja el jobban a figyelmet annál, mint a pogácsával a menüben matatni.

Míg elöl kiváló dolgunk van, a hátul ülőknek kevesebb hely marad. Magasabbaknak beülni is bajos a szűk ajtókivágás miatt, de ha bejutottunk, a térdhely megfelelő, a lábfejet bedughatjuk az első ülések alá és a fejtér közepes. Kár, hogy nem jut középen vagy a B-oszlopból légbefúvás a hátul ülőknek.

Jóval nagyobb a 450 literes csomagtér, mint a ferdehátúé a maga 351 literjével. A csomagtartó a kényelmesen, az utastér és a csomagtér felől is lehajtható háttámlákkal 1138 literre bővíthető. Mint oly sok ázsiai autóban, sajnos itt sincs síalagút, pedig a sosem síelőknek is jól jönne.