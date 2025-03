Feszes mozgású, jól irányítható, élvezetesen vezethető autó az új 2-es Gran Coupé, még dízelmotorral is. A rossz utakat viszont nem szereti, a repedéseket, kátyúkat szívfájdító, pénztárcasajdító csattanásokkal, ütésekkel reagálja le a futómű. Az akusztikai komfort a legális autópályatempóig rendben van, 130-140 felett viszont egyre tolakodóbban támadja az amúgy remek hangzású hifi munkáját a felhangosodó gördülési zaj. (A remek hangzású hifi alatt a feláras, 12 hangszórós rendszert értem – az alapmodell 6 hangsugárzós, 100 wattos rendszerét most nem tudtuk meghallgatni.)

Élmény szempontjából nyilván a 4×4-es benzines az igazi, még akkor is, ha nem a csúcsmodellt vezettük. A 223 jelzésű, 218 lóerős kétliteres benzines erős, szép hangú, gyors, még az Euro 6-os időkben is egész élénk gázreakciókat produkáló autó komoly elektromos segítség nélkül is.

Azért ez sem „igazi” BMW: xDrive ide vagy oda, ez a kocsi is alapvetően fronthajtású viselkedést mutat, enyhén orrtolós, elölkaparós a forszírozott kanyarokban. És persze minden gázadásnál sóhajt egyet az ember, amiért elmarad az a kellemes kis hosszmotoros csavarintás, ami oly sokáig megvolt még a legkisebb BMW-kben is.

De mit boomerkedek én! Ha nem foglalkozunk a történelmekkel és a régi tapasztalaotkkal, csak a mára koncentrálunk, akkor azt érezzük: jó kis autó ez! Gyors, erős, bármikor kapható egy kis kontrollált sodródásra is, ha olyanok a körülmények. Mindig jó beülni a bal egybe és egy kicsit mindig rossz kiszállni onnan. Akárhol is hajt, a 2 Gran Coupé is olyan BMW, hogy az ember hajlamosabb a hosszabb utat választani, hogy egy kicsit tovább tartson az élmény.