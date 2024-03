A felsőbb kategóriás márkatársak példáját követve az Audi A3 is digitális, variálható nappali világítást kap. Többféle fényrajzolat közül választhat az ügyfél, így a 24 pixelből álló LED-es egységekkel bármikor átrajzolhatja az orr összképét.

A modellcsalád homlokzata egyébként is megújult. Szélesebb és laposabb lett, valamint elveszítette keretét a Single Frame hűtőmaszk. Megváltozott a rácsozat mintája, a márkalogó feljebb költözött, és főleg krómozott helyett fekete kivitelt kapott. Az első lökhárítót szintén újrarajzolták, öblös légbeömlők tátonganak a két oldalán; hátul a lökhárító és a diffúzor egyaránt új.

A laposabb hűtőmaszk alatt nagyobb légbevezető rést találunk, ami mögött aktív lamellák zárják ki a levegőt, és javítják a légellenállást, ha nincs szükség extrém mértékű hűtésre. Apropó, hűtés: az első fékek szintén aktív és adaptív hűtést kapnak, az elöl beömlő levegőt ventilátor tolja tovább a tárcsákra.

Az utastérben sok a változás. Megújult a váltókar formája. A légbeömlő rostélyok laposabbak, így szélesebbnek mutatják a műszerfalat, új kidolgozást kaptak a belső kilincsek. Mostantól alapfelszerelés az első középső könyöklő, valamint a hangulatvilágítás. Ehhez kapcsolódóan az ajtók szövetpaneljeit lézerrel perforálták és háttérvilágítással szerelték fel. A műszerfali szövetbetétek is újak, mindkét választható anyag újrahasznosított fonalból készül.

Alapfelszerelés a digitális rádió, a 10,1 colos érintőképernyő, a virtuális műszeregység, valamint az elöl és hátul elhelyezett, kettő-kettő USB-töltő aljzat.

A multimédiás rendszerbe előre telepítették az alkalmazásáruházat, így könnyen és gyorsan letölthetők a kívánt applikációk. Az Amazon Alexát is installálták, a funkció tudja vezérelni az okosotthon készülékeit, de ha ezt nem bíznánk rá, zenei streamingre akkor is képes.

A szokásos applikációkon kívül ténylegesen okosítható is utólag az autó: ilyen az online navigációs funkció, az okostelefon-integráció, az adaptív tempomat, az automata távfény, illetve – most kapaszkodj meg – a kétzónás klímaberendezés. Ezeket a funkciókat egy hónapra, fél, egy vagy három évre, vagy véglegesen is telepíthetjük – ha városban használjuk az autót, felesleges az adaptív tempomat, de ha nyaralni megyünk, hasznos adalék. Erről nem szól a sajtóközlemény, de vélhetően pénzért lehet aktiválni ezeket a funkciókat.

A vezetőtámogató funkciók köre széles, beleértve a sávváltási asszisztenst, ami jelzi, ha biztonságos az átsorolás, és ha a vezető jóváhagyja, segít végrehajtani a manővert.

A márciustól rendelhető, megújult Audi A3 az első időkben kétféle hajtáslánccal választható. A 35 TFSI egy 150 lóerős, 1,5 literes benzinmotort alkalmaz, kézi vagy automata váltóval, mild hibrid rendszerrel. A 35 TDI ugyancsak 150 lóerős, és szintén hétfokozatú S Tronic váltóval kínálják. 2024 második negyedévében további motorok is jönnek, majd az év vége felé érkezik a plug-in hibrid.

Audi A3 allstreet

A szokásos formátumú módosításokon túl az Audi A3 egy vadonatúj modellváltozatot is kap.

Az A3 allstreet 16 helyett 17 colos keréktárcsákat, 30 mm-rel nagyobb szabad hasmagasságot (ebből 15 mm a keréktárcsa, 15 mm pedig a hosszabb rugók jóvoltából), off-road-hangulatú első és hátsó lökhárítót, magasabbra húzott hűtőmaszkot kap. A hangsúlyos kerékívek kontrasztos szürke színűek.

A magasabb tömegközéppont miatt módosítottak a futómű hangolásán, illetve alumíniumelemekkel csökkentették a rugózatlan tömeget.

A többi funkció, valamint a motorválaszték, megegyezik az A3 család többi tagjáéval.

