Ahogy léteznek méretosztályok határán billegő típusok, ugyanúgy nem mindig egyszerű a különböző karosszériaformák kategorizálása. A kupélimuzinok, emelt hasú kombik, crossover egyterűek több kategóriaelőnyeit igyekeznek egyetlen típusban tömöríteni. Ez kompromisszumokkal jár – bizonyos jellemzőik terén erősebbek, másokban gyengébbek lesznek kategóriatársaiknál.

A Mercedes-Benz CLA például szedánnak meglehetősen célszerűtlen volna, ejtett tetővonala a hátsó fejteret és a csomagtartó méretét egyaránt korlátozza. Ám mivel a kompakt négyajtós modell hivatalosan négyajtós kupé, másik ligában játszik, ahol ugyanazok a paraméterek kifejezetten tágassá és praktikussá teszik.

Alighanem ennek köszönhető, hogy 2024-ben a Mercedes-Benz CLA Coupé volt a világ legnagyobb számban eladott kupéja. Egy évvel korábban még a második helyen állt, és bár tavaly 11,8 százalékkal csökkentek az eladásai, a 2023-as bajnok, a Dodge Charger ennél is többet, 54,6 százalékot (!) esett vissza, a kecskeméti gyártású modell lelökte a dobogó csúcsáról. Sőt, a Ford Mustang is megelőzte amerikai honfitársát, derül ki a Focus2Move összesítéséből.

Egészen bizarr persze, hogy a Charger maga is egy szedán, legalábbis az volt 2024 őszéig, amikor is újrafogalmazták. Idén már valódi kétajtós kupéként kerül a kereskedésekbe a modell, méghozzá tisztán elektromos hajtáslánccal; később benzinmotorral is forgalmazni fogják.

A negyedik helyen a Porsche 911 áll, épp csak néhány száz darabbal a Chevrolet Corvette előtt. Ennél is szorosabb a küzdelem a hatodik és a hetedik legnépszerűbb kupé között. Az utóbbi a Mazda MX-5, amelyből 8,6 százalékkal több fogyott, mint 2023-ban, az előbbi pedig a Mercedes-Benz CLE, egy valódi kupé, amely a C- és E-osztályos kupéverziók helyére lépett 2023-ban, és egyetlen év alatt felküzdötte magát a Top 10-be, méghozzá 2293 százalékos növekedéssel!

A nyolcadik legnépszerűbb kupé megint csak nem kupé, hanem egy buszlimuzin, amit szabadidőjárműként értékesítenek: ez a Tesla Model X, amely azonban még ilyen, identitás-zavaros állapotában is megelőz két határozottan kupékarakterű modellt: a BMW i4-est és a Dodge Challengert. Utóbbinak 2024 volt az utolsó éve a piacon, aki idén kupét keres a Stellantis csoport amerikai márkájánál, annak a fent említett Charger Coupé az egyetlen lehetőség.

2024 legnagyobb számban eladott kupéi világszerte

Modell Darabszám Változás 2023-hoz képest Mercedes-Benz CLA 72 257 -11,8% Ford Mustang 66 130 -2,1% Dodge Charger 38 346 -54,6% Porsche 911 37 286 -10,4% Chevrolet Corvette 36 874 -3% Mercedes-Benz CLE 34 216 +2292,7% Mazda MX-5 34 165 +8,6% Tesla Model X 32 724 -17,4% BMW i4 30 830 -10,2% Dodge Challenger 29 612 -39,1%

