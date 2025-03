A típus eddig a 2.0 Skyactiv-G motorral is elérhető volt 122 és 150 lóerős változatban, de a hazai kínálatból kiestek ezek a motorok. Most a csupa benzines erőforrásból álló palettán csak ennek a sorozatnak a nagyobb lökettérfogatú, 2,5 literes darabja érhető el 140 lóerővel, ami egy visszafogott teljesítményű, de bizonyított konstrukció.

A kétliteres motorból viszont még szerepel a palettán a Skyactiv-X technikájú verzió is, ez 186 lóerős csúcsteljesítményre képes, legnagyobb nyomatéka pedig 240 Nm. Ennek különlegessége a mechanikus feltöltés, vagyis a kompresszor. A szíjhajtású feltöltővel nem a teljesítménynövelés a cél. A csekély töltőnyomással a speciális égésfolyamathoz szükséges levegőtöbbletet juttatják be a hengerekbe a szegény keverékes égéshez. Megjelenésekor egyfajta dízel-benzines motornak is nevezték, mert a két üzemanyag-égetési eljárást egyesíti magában benzinesként.

A hengerben lévő keveréket nagy sűrítéssel eljuttatjuk az öngyulladás határáig, amin egy benzinben gazdagabb keverék begyújtásával lép át a motor.