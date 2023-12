A japánok legendásan alkalmazkodóképesek, és bármilyen rettenetesen is működik valami, ők képesek ahhoz hozzászokni és azt nap mint nap használni. Valószínűleg, ha csak Japánban árulnák a Lexus UX-et, akkor sosem hajították volna ki belőle a rettenetes tapipaddal vezérelhető fedélzeti rendszert. De mivel a világ nagyobb része nem vevő az – összes – őrült ötletre, így fogták, végre elfelejtették és tettek bele egy fényévekkel jobban használható rendszert.

Nagyon nem kell fellelkesedni, ez sem egy ergonómiai telitalálat, és a magyarul is beszélő navigációs berendezés szöveges utasításain sírva lehet röhögni. Nagyjából olyan, mintha egy félkegyelmű robotasszony próbálna nyugtató elhaló hangon navigálni, ami nem igazán működik, mert sokkal inkább félelmet kelt a magyart szíriuszi akcentussal beszélő hang.

Utasterében ez a legfontosabb, leglátványosabb változás, amivel párhuzamosan a vezetőhöz közelebb került érintésérzékeny kijelző mérete is megnőtt, a belépő szinten 7 helyett 8 colos, a jobban felszerelt változatokban az eddig 10 helyett 12,3 colos. Valamennyit változtak a beltéri anyagok is, bővült választható fényezések listája is és új vezetőtámogató funkciók is megjelentek az autóban.

Ezen kívül az autó hozza a Lexus élményt, az anyagok finomak, jó szagúak, és a tapintásuk is klassz, elöl a komfort, és a használhatóság is remek, a fontosabb funkcióknak van saját gombjuk, és ezek kezelése is logikus, minden megoldható benne bosszankodás nélkül. A dedikált napi kilométeróra számlálóért, HUD kapcsolóért és műszerfalvilágítás állítóért pedig külön jár a jópont.

Hátul már nem akkora élmény az utazás, minta az első sorban. 190 centivel a fejtér már pont elfogy, de legalább lábtérben még van egy szűk ujjnyi a térd és az első ülés háttámlája között. Nem az optimális az üléspozíció sem a magasra húzott térdekkel, és kilátni sem könnyű a magasan kezdődő ablakokon. Ez főleg gyerekeknek lehet zavaró, persze csak akkor, ha régimódi gyerekei vannak valakinek, akik az ablakon bámulnának kifelé, nem pedig valami képernyő előtt csorgatják a nyálukat utazás közben.

Hogy valami jó is legyen a második sorban, dupla USB-C aljzat tölti a telefonokat, mobil eszközöket és van szellőzőnyílás, illetve kétfokozatú, billenőkapcsolós ülésfűtés is hátul. Az autó klímakomfortja amúgy is klassz, ez a villanyautók nagy előnye, bár a gyors felfűtésért temérdek kilométerrel kell fizetni, amit a hatótávból vesztünk el. A kormány- és ülésfűtés télen aranyat ér, és a Lexusban jól is működik, emellett ezek használatával a kabinfűtéssel is lehet spórolni, mert meleg ülés és kormány mellett a 18 fokos utastér sem tűnik hidegnek.

Csomagtartója szerény befogadóképességű, papíron 367 literes, szinte már a két töltőkábeltől megtelik, és az autóipar talán legspórolósabb kalaptartója található benne, ami leginkább egy drótkeretre feszített nejlonharisnyára hasonlít. Nem vagyok benne biztos, hogy elbír egy kalapot. Pótkerék nincs a padló alatt, csupán a szokásos defektjavító szett. A hátsó ülések támlája két darabban dönthető, nem lesz teljesen sík az így kialakított rakfelület, viszont a csomagszállítás után visszahajtott üléstámla nem csípi maga mögé a biztonsági övet, ami kedves dolog.