Augusztusban érkeznek Magyarországra az első sorozatgyártású darabok az új, harmadik generációs Nissan Qashqaiból, egy előszériás darab azonban a napokban hazánkban járt. A márka importőre múlt hét pénteken leplezte az autót a kereskedők és újságírók előtt. A Vezess szerencsés volt, mert az estélyt megelőzően egy fotóstúdióban megnézhettük a kocsit, amiről videót is készítettünk.

A Qashqai jelenleg a Nissan legfontosabb modellje Európában, ez a legnépszerűbb járgányuk mifelénk. Az első generáció 2007-es bemutatkozása óta több mint ötmillió Qashqai kelt el világszerte, ebből 3 millió Európában.

Talán pont azért, mert annyira sikeres, talán másért, de a Nissan a második generáció padlólemezét fejlesztette tovább az új modellhez, és a formán sem változtattak radikálisan. Az új modell 4425 mm hosszú, 1838 mm széles és 1635 mm magas, azaz három és fél centivel hosszabb, közel ugyanennyivel szélesebb és egy centivel magasabb.

A hossznövekedésből két centit a tengelytávnövelésre fordítottak, amely így 2666 mm-es, és aminek elsősorban a hátul ülők örülhetnek, hiszen összesen 28 mm-rel több hely jut nekik. A röpke üléspróbán magam mögött (178 cm) normálisan elfértem. A lábtér mellett a fejtér is kényelmes, ami nem meglepő, ha tudjuk, hogy itt 15 mm-rel bővült a modell. A láblendítéssel is nyitható, elektromos mozgatású hátsó ajtó mögötti csomagtartó 50 literrel nagyobb, mint korábban, így 490 literesre nőtt, amiben szerepe van az alacsonyabbra került padlónak is.

A Qashqai külseje cseppet sem megosztó, részletmegoldásai modernek, mint az alapáron LED-es (felárért LED-mátrix) fényszórók és hátsó lámpák, illetve a karosszéria izgalmas hajlításai oldalt és lökhárítóin. Ahogy számos márka, a Nissan is igyekszik egységes arcot, maszkot adni modelljeinek. Itt ez a korábban kicsiben látott, de mostanra nagyra nőtt V-szerű keret a hűtőrács körül. Ezt láttuk már a Juke-on, és visszaköszön majd az Ariyán is. Ami viszont kissé érthetetlen, az a C oszlop betétje, amely túlságosan hasonlít a Lexus RX hasonló megoldásához.

A súlycsökkentés jegyében a Qashqai motorházteteje, első sárvédői és oldalajtói alumíniumötvözetből készültek, míg a csomagtérajtó műanyagból van. Ezzel 24 kilót faragtak az autó tömegéből, ehhez jön további 60 kiló a vázszerkezetnél. Erre szükség is van, mert az autóban alkalmazott hibridtechnológia többletsúlyt jelent, igaz, csak 22 kilót.

Utastere eléggé letisztult, viszonylag kevés kapcsolóval. A legtöbb gombot az adott panel részeként, így a klímánál és a központi képernyőnél síkban elhelyezve alakították ki. Mindkettő magasfényű zongoralakk-bevonatot kapott, ami érdekes választás az ujjlenyomatok tekintetében. Meglátjuk, hogy használat során miként viselkednek. Látványnak nem rossz!

Kijelzőből nincs hiány a Qashqai fedélzetén. Az infotainment rendszer központi érintőképernyője 9 hüvelykes, itt nézhetjük szokásosan a hifi, a navigáció, a kamerák képeit. Fut rajta az Android Auto, az Apple Car Play is, utóbbi ráadásul vezeték nélkül. A vezető előtti, változtatható képű TFT 12,3 colos, a kormányon lévő tapintható tárcsás kapcsolóval vezérelhető, hogy mit lássunk. Ha ez sem elég, elérhető a kategória legnagyobb head-up display-e is, amely 10,8 col átmérőjű felületre vetíti ki a vezető által kiválasztott információkat.

A fedélzeti rendszer kompatibilis a Google Assistant és az Amazon Alexa megoldásokkal, így az intelligens eszközökkel, hangvezérlés útján lehet úti célokat küldeni az autó navigációs rendszerébe. A NissanConnect Services okostelefon-alkalmazáson keresztül pedig olyan járművezérlő funkciók állnak rendelkezésre, mint a távoli duda és világítás, valamint a távoli ajtónyitás és -zárás.

A telefoncsatlakoztatással nem lesz gond, hiszen elöl és hátul is USB-A és USB-C csatlakozókkal ellátott USB-töltőcsatlakozókat találni, de van vezeték nélküli töltés is. A 10 hangszórós hifit a Bose szállítja.

Az anyagminőség jónak tűnt a kiállított autón, ami egy magasan felszerelt modell volt, így az üléseket is nappabőr borította. A Qashqaiban megjelenik a központi légzsák, amely a két első ülés között nyílik ki, hogy oldalütközés esetén megakadályozza az első sorban ülők érintkezését. Mind a háromküllős kormány, mind a nagy oldaltámaszú ülések sportosságot sugallnak, meglátjuk, hogy viszonyul a hajtáslánc és a futómű ehhez.

Az új Qashqai a továbbfejlesztett vezetőtámogató rendszert kap, az új Propilot képes önállóan gyorsítani és fékezni a járművet, sávban tartani és megtartani a távolságot az előtte haladóhoz képest, torlódáskor megállni és újraindulni. Ez csak a kezdet: arra is képes, hogy navigációs rendszer adatait használva, illetve a sebességkorlátozó táblákat leolvasva önállóan csökkentse az autó sebességét, ha szükséges. Nemcsak a sebességkorlátozásnál, de egy szűkebb kanyarnál vagy autópálya-lehajtónál is vissza tud venni a tempóból önállóan.

A Propilot kommunikál a Qashqai holttérradarjaival is, és beavatkozik a kormányon keresztül, ha sávot váltanánk, miközben a holttérben egy jármű tartózkodik. Emellett figyeli az autó előtt és mögött megjelenő mozgó tárgyakat, és képes önállóan lassítani az autót, hogy elkerülje az ütközést.

Két irányból közelíti meg a hajtáslánc elektromosítását a Nissan: a legegyszerűbb hibrid rendszerrel és egy más által még nem használt, különleges újítással is elérhető lesz a Qashqai. Nem 48, hanem 12 voltos mild hibrid rendszer támogatja ugyanis az 1,3-as turbós benzinmotort. A magyarázat szerint azért, mert így kisebb, könnyebb, olcsóbb lehet a hajtáslánc, miközben ez is kellően támogatja az emissziócsökkentést.

Az 1,3-as benzinmotor kétféle teljesítményű – 138 és 156 lóerős –, 6 fokozatú kézi váltóval szerelik, illetve az erősebb folyamatosan változó áttételű automatával is választható, sőt, ez esetben négykerék-hajtás is elérhető az elsőkerék-hajtás helyett. Előbbi 240, míg az erősebb motor 260, illetve 270 Nm (CVT) nyomatékot kínál.

A hibrid rendszer természetesen lassításkor energiát nyer vissza. 18 km/óránál lassabb tempónál az elektromos fogyasztókat táplálja, miközben a belső égésű motort lekapcsolja, egyéb lassításoknál a líitiumion akkumulátorba kerül az energia. Az automata váltóval a kocsi vitorlázó üzemre is képes.

Gyorsításkor (20 és 110 km/h között) a lítiumion akkumulátorban lévő energia lehetővé teszi, hogy a villanymotor akár 20 másodpercig további +6 Nm nyomatékkal segítsen. Ez segít csökkenteni a motor nyomatékterhelését és javítja az üzemanyag-fogyasztást.

Amire azonban a leginkább kíváncsiak vagyunk, az az e-Power néven futó elektromos-hajtás. A Japánban már nagy sikerrel szereplő rendszerben egy benzinmotor generátorként termeli az elektromos áramot, amellyel egy villanymotort hajtanak meg. Az áramfejlesztőként működő benzinmotor 154 lóerős, de ez igazából lényegtelen, hiszen a dinamika a 140 kW-os (187 LE), 330 Nm nyomatékra képes villanymotoron múlik. Ez a változat a Leaf villanyautóban megismert egypedálos vezetéssel is használható lesz.

Az elmélet szerint hatótávfélelem nélküli villanyautóról van szó. Meglátjuk, milyen fogyasztást produkál majd, mert az alapvetően meghatározhatja a sikerét, az ára a Nissan szerint versenyképes lesz. Amit azért tehetnek meg, mert itt az energiát a hagyományos villanyautókkal ellentétben nem drága akkumulátorban, hanem a benzinben tárolják. Ám ellentétben a hasonló elven működő hidrogénhajtású autókkal, itt nincs gond a töltőállomás-infrastruktúrával.

Komoly tervei vannak a Nissanak a hazai értékesítés kapcsán, az első teljes évben havi 350-400 autó eladását remélik. Ami jól hangzik, de egyszerű biztosan nem lesz, hiszen jelenleg talán ez a legnépszerűbb kategória, több mint húsz versenytárs ellen kell sikeresnek lenni, miközben a szegmens folyamatosan nő.

A Nissan Qashqai 7 999 000 forintos alapárral indít, amelyért a 138 lóerős benzinmotorral szerelt változatot kínálják, de az ötcsillagos törésteszthez szükséges összes vezetőtámogató rendszerrel. A Nissan ugyanis a prémium jellegű megoldások és szolgáltatások mellett a biztonsággal kíván kampányolni a Qashqai esetében