Tizenkilencedik helyen végzett a SUV-ot vásárlók 2017-es hazai listáján a Ford EcoSport, ám rögtön tegyük hozzá, a Datahouse egybeönti adatbázisában az összes méretkategóriát. Saját, szépszámú, igen erős ellenfelei közül előtte végzett a Vitara (abszolút bajnok), a Mokka X, a Captur, a Juke, a Renegade, a CX-3, még az ASX is, ami egy Mitsubishi, ha valakinek nem ugrana be elsőként.

Aki ezekből még nem tudná számára megfelelően sportossá tenni leendő EcoSportját, az mostantól ST-Line változatot is rendelhet, egész jól néz ki az erős visegrádi hóesésben is.

Belül is kapott némi frissítést a műszerfal, a legfeltűnőbb a Ford által „lebegő hatásúnak” mondott 8 colos kijelző középen. Bővült az extralista is, az EcoSport kínálatában most először jelenik meg a korlátozások betartását segítő sebességtartó automatika, de a tolatókamera, és a fűthető kormány is újdonság.

Mindezeknél talán nagyobb ász az összkerékhajtás, ami a szabadidő-autóknak mondott divatjárművek többségébe egyszerűen nem kérhető, a riválisainál eleve bumfordibb, ha tetszik, terepjárósabb megjelenésű EcoSportba azonban 2018 közepétől rendelhető a szintén új, 1,5 literes EcoBlue dízelmotorral párosítva. Ennek csúcsteljesítménye 125 lóerő lesz, maximális nyomatéka pedig 300 Nm.

Az új hajtáslánc mellett új reklámarcot is kapott idehaza az EcoSport. Pár hete megszavaztattuk önöket, kedves olvasók, hogy az autóreklámozásban nálunk is terjedő celebhasználat közepette melyik híresség/márka párosát tartják a leghitelesebbnek. Az elmúlt 10 évben Fiestát vezető Dobó Kata 10 személyiség közül a második helyen végzett, ez irányú munkaadója azonban most átültette egy EcoSportba.

Ha esetleg nem látta a szavazást, még mindig előretolhatja rajta a kedvenc hírességét itt. Hogy a számos frissítés, az új motor és az összkerékhajtás, vagy ne adj isten, Dobó Kata szerepvállalása mennyire tolja előre az EcoSportot a cikk elején említett listán, az a jövő évi Datahouse-adatbázisból kiderül.