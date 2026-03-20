Vonzó ár az interneten, „teljes védelem” az árban, jól induló nyaralás… egészen addig a pillanatig, amíg oda nem lépünk a bérlőpulthoz. A spanyolországi Valenciában egy turista azzal szembesült, amitől minden autós retteg: a bérleti díj pontosan akkor ugrott a triplájára, amikor elővette a bankkártyáját – írja az RTL Belgium.

A férfi még decemberben foglalt autót az Auto Europe platformon keresztül 12 napra. A nagyjából 70 700 forintos (180 €) díjat előre kifizette, ami már tartalmazta a biztosítást is. A helyszínen, a kölcsönző pultjánál azonban újabb fizetős szolgáltatást erőltettek rá, azzal fenyegetve, hogy ellenkező esetben egyszerűen törlik a foglalását.

„Ez egyértelműen erőszakos értékesítés a fogyasztó kárára” – nyilatkozta felháborodottan az autós a belga újságnak, miután a végső számla megközelítette a 235 700 forintot.

Amikor elszállnak a költségek a pultnál

A belga férfi számára rosszul indult a valenciai tartózkodás. Partnerével és kisbabájukkal közel két órát várakoztak az iroda előtt. Amikor végre sorra került, a helyzet tovább mérgesedett. Az alkalmazott elutasította a bankkártyáját, és ekkor kezdődött a konfliktus.

A vita középpontjában a kártya típusa állt. A kölcsönző szerint ugyanis az egy betéti kártya volt, amely nem alkalmas a kaució zárolására. Ahhoz, hogy elvihesse az autót, az autókölcsönző cég ráerőltette a saját biztosítását, amely kiváltja az önrészt. Cserébe viszont sokkal drágább.

Az eredmény: további kb. 153 200 forint költség a pultnál. Így a végösszeg súrolta a 235 700 forintot, miközben az eredeti foglalás „teljes védelemmel” csak 70 700 forint volt 12 napra.

Belementek, de nem hagyták ennyiben: a férfi bankja később megerősítette: kártyája valódi hitelkártya volt, ami alkalmas a kaució zárolására. A történet végül fogyasztóvédelmi nyomásra pozitívan zárult: hosszas levelezés után a autókölcsönző cég a jogtalanul kiszámlázott költségek nagy részét megtérítette.

A fő különbség a debit- (betéti) és a credit- (hitel) kártya között, hogy előbbivel a saját, bankszámládon lévő pénzedet költöd, míg utóbbival a bank által biztosított hitelkeretet használod, amit később kell visszafizetned.

Tippek, tanácsok

Összegzésképpen íme egy – olvasói kiegészítésekre is váró – tanácsgyűjtemény, de mint a két felhozott példa is mutatja, a cégek feltételrendszere merőben eltérhet. Legfontosabb, hogy rendkívüli alapossággal vágjunk neki a „kalandnak”, és lehetőleg olyan szolgáltatót válasszunk, amely rendelkezik hazai képviselettel.

– Van, ahol tele tankkal hozzuk-visszük az autót, máshol mindenképp ki kell fizetni a teletank árát érkezéskor, de ezt az összeget gyakran elfelejtik feltüntetni a bérlés kalkulációjában.

– A kaució cégenként eltérhet. Akár 1500 euró is lehet, és a pontos összeget természetesen az ötödik oldal alján találjuk, több átkattintás után. Ennek mindenképp nézzünk utána, valamint azzal is számoljunk, hogy a sikeres bérlés után még akár két hétig is fenntarthatják a zárolást.

– Csak kategóriát választhatunk, pontos típust nem.

– Pluszköltségek. A helyszínen garantáltan felajánlanak extra biztosítást, egyéb költséggel járó kiegészítő szolgáltatást, a kötelező marketingszöveggel körítve.

– Kilométer-korlátozás. Ez is eltérő cégenként, ha nincs, használjuk ki, tervezzünk előre! Van akkora a túra, hogy megéri autót bérelni? Minél több kilométer, annál inkább érdemes ezt az alternatívát választani tömegközlekedés helyett.