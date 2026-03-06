Menő verdákra, országúti száguldásra elődeink is vágyakoztak. Erről tanúskodik számos forrás az elmúlt száz évből, amelyeket a Fortepan fotói és az Arcanum Újságok régi cikkei alapján idéztünk fel.

Érdekes például a következő apróhirdetés a XX. század korai éveiből: 1910-ben „Igazi gentleman” Nagyváradon töltötte az augusztust, és azt írta, hogy „megismerkedni óhajtanék elegáns urinővel, kivel esetleg auto-kirándulásokat tehetnék. Csak urileány vagy asszony ajánlatára reflektálok”.

Vagy egy 1906-ból: „Melyik kimondott csinos és szép fiatal hölgy kisérne el automobil kirándulásaimra? Csak fényképes ajánlatokra válaszolok »Automobil« jeligére.”

Pápa Miklós természetvédő 1939-ben így írt: „Az autós nem rombol, de kedvéért a természet legérintetlenebb parkjába előretör az úttest, amelynek oldalán elhallgat a madárdal, elköltözik a vad, a virágok benzinszagúak és a rügyek porosak lesznek.” Nagy Endre író szerint a magyar irodalom sajátságosan tartózkodó álláspontot foglalt el az autóval szemben: „Babits Mihálynak nincs autója, Móricz Zsigmondnak se, Kosztolányi Dezsőnek se, Karinthynak se”.

A “boldog békeidőkben”, vagyis a II. világháborút megelőző két évtizedben mindössze 30 ezer személyautó rótta az ország útjait. Bár a kiemelt turisztikai célpontok felé már gőzerővel zajlottak az útépítések – ekkor adták át például a balatoni körutat –, a minőség hagyott némi kívánnivalót maga után.

A Budapest–Székesfehérvár tengelyt alapvetően jónak tartották, ám Budafok környékén, illetve Fehérvár és Veszprém között kőkemény zötykölődés várt az utazókra. Nem véletlen, hogy a kifejezetten a gyenge minőségű, hazai útviszonyokra tervezett Cordatic gumiabroncsok reklámjai elárasztották a sajtót – a masszív szerkezetre szükség is volt a kátyúk tengerében. A tehetősebb réteg, na meg a Meseautó (1934) Kovács Verája persze elegáns cirkálókkal vághatott neki a belföldi kalandoknak.

Határátkelési útvesztők

Ha a belföldi autózás kaland volt, a külföldi túra felért egy expedícióval. Komoly fejtörést okozna eldönteni, hogy a háború előtt vagy az azt követő évtizedekben fulladt-e nagyobb bürokráciába egy utazás megszervezése.

Az autósok életét – akárcsak manapság – a klubok kiadványai és a szaklapok próbálták megkönnyíteni útmutatóikkal. A nemzetközi túrához „formaságok betartására és kiállítási díj lefizetésére” volt szükség: útlevél, nemzetközi gépkocsi-igazolvány, a vámmentes határátlépést biztosító triptik (tryptique), valamint a kilépő vámhivatal nyilatkozata is kellett az induláshoz.

Míg külföldön a vámházakat logikusan, az országhatárokat metsző utak mellé építették fel (ahol a vámos és a határőr egy helyen intézkedett), a hazai rendszer kész útvesztőként működött. A határrendőrség és a pénzügyőrség elkülönítve, sokszor kilométerekre a határsávtól dolgozott, a tényleges átkelőnél pedig még egy katona is leellenőrizte a korábban nehezen megszerzett, pecsétes papírokat.

Drága szolgáltatások és a mai útdíjak őse

A korabeli túrabeszámolók őszinte és vegyes képet festettek a külföldi viszonyokról. A sofőröknek egyöntetűen az volt a benyomása, hogy a határon túl sokkal pihentetőbb a vezetés a fegyelmezettebb gyalogosok miatt. Cserébe a kassza gyorsan kiürült: a garázsbérléstől az autómosásig minden méregdrága volt. Ráadásul – ahogy itthon is egészen 1950-ig – a környező országok városaiban is bevett gyakorlat volt a kövezetvám, azaz az áthaladási díj megfizetése. Ha úgy vesszük, ez a rendszer volt a mai autópálya-matricák és útdíjak korabeli elődje.

Gépkocsi nyilvántartó lapot, rózsaszínű jogosítványt és H matricát a kocsira. Az új, rózsaszínű jogosítványhoz szükséges volt: pontosan kitöltött rendőrségi formanyomtatvány, egy 3,5×4,5 centis, hat hónapnál nem régebbi fénykép, és 20 forintos illetékbélyeg.

Az NSZK-ba belépéshez nemzetközi gépjárművezetői engedély, de ahhoz a felsoroltakon túl még egy 4×5 centis fénykép is kellett. A Magyar Autóklub csekkfüzetet árusított a baráti országokba utazóknak, ha kisebb javításokra kényszerülnének, és nemzetközi ajánló levelet, amivel a sárga autómentőt hívhattuk Európában.

Európában beköszöntött az autópályák korszaka, és a Nyugaton már megszokott „potyautasok”, azaz a stopposok is megjelentek az út szélein. A budaörsi benzinkút igazi zarándokhellyé vált – a pesti szleng szerint nyáron már ott kezdődött a Balaton, a fiatalok pedig fürtökben lógtak az út szélén.

Ha az a kút mesélni tudna… Legendás Budapest–Párizs fuvarszervezések, a VIT-re (Világifjúsági Találkozó) igyekvő utazók, szárba szökő szerelmek és életre szóló barátságok éppúgy hozzátartoztak a mindennapokhoz, mint a céltalanul csövező arcok vagy a váratlan rendőrségi razziák.

Mintha húsdarálóba kerültünk volna

A vasfüggöny mögül kikacsintó hazai autós újságírást komoly sokkhatások érték: az Autó-Motor 1972-es, nyugat-németországi riportjában a tudósító szinte ufóként csodálkozott rá a tökéletes minőségű aszfaltra. A legendás Autobahn letaglózó forgalma megdöbbentette a hazai viszonyokhoz szokott zsurnalisztát, aki a sávok között úgy érezte magát, „mintha húsdarálóba került volna”.

Nem csoda, hiszen a külső sávban is megvolt a stabil százas tempó, a belsőbe sorolni pedig komoly koncentrációt igényelt: ott már a 160-180 km/órával vadászó BMW-k és Mercedesek diktálták a ritmust.

Beállt derék és az Autorna motorna A tömeges motorizáció árnyoldala is hamar megmutatkozott: az egyre hosszabb utazások nyomán felütötte a fejét az „autósbetegség”. Beállt derék, izomkeményedés, szédülés és fejfájás gyötörte a sofőröket.

Az Országos Egészségnevelési Intézet azonban résen volt, és piacra dobta a kesztyűtartóba passzoló zsebfüzetét. Ez volt a zseniális nevű Autorna motorna, amely arra buzdította a volán mögött görnyedő pilótákat, hogy néhány óránként álljanak félre, és mozgassák át elgémberedett tagjaikat.

Túlélőkészlet és ólmozott benzin a nyolcvanas években A nyolcvanas évek végére, egészen pontosan 1988-ra már sokkal tudatosabb intelmekkel látták el a nyaralni indulókat. Egy pécsi főorvos korát megelőző szigorral figyelmeztetett: eszünkbe ne jusson lelegelni az út menti fák és bokrok gyümölcseit, hiszen a rákkeltő kipufogógázok (gondoljunk csak a korszak ólmozott benzinjére és kétütemű keverékeire) és a mezőgazdasági permetezők jócskán betettek a termésnek.

A gasztronómiai túlélőkészlet gerincét pedig a hűtést nem igénylő klasszikusok adták: szárazkolbász, téli szalámi, a jó öreg húskonzerv és persze a tartós tej jelentette a biztos alapot a hosszú, nyári utakon.

Amikor tényleg kinyílt a világ

Ha a hazai autózás történetében keresünk egy mindent felforgató mérföldkövet, akkor a rendszerváltás és az 1990-es évek hozták el az igazi forradalmat. A tetőcsomagtartókon egyensúlyozott hűtőszekrények, a csomagtartóba préselt videomagnók és a bécsi Mariahilfer Strasse-i bevásárlókörutak az évtized autós kultúrájának letörölhetetlen, ikonikus pillanataivá váltak.

A statisztikák kegyetlenül mutatták, ahogy a Daciák, Trabantok és Ladák száma több tízezerrel zuhant, a helyüket pedig átvették az egyre nagyobb számban beözönlő, zömében 10-15 éves, de még így is minőségi ugrást jelentő használt nyugati modellek.

2004-es csatlakozásunk az Európai Unióhoz pedig tényleg elhozta az élményt, amire egy generáció vágyott. Elég volt kattanásig tölteni a tankot Budapesten, majd 1000-1200 kilométert megtéve, pár egészségügyi pihenőt beiktatva kiszállni valahol Németországban, Olaszországban, hegyek ölelésében, vagy a tengerparton.