Február 12-én a hajnali órákban két, egymással összefüggő tűzesetet rögzítettek a főváros XIV. kerületében működő térfigyelő kamerák. Először egy kukát gyújtott fel egy férfi, majd egy autó lobbant lángra.

A videofelvételek és a rendelkezésre álló egyéb adatok ismeretében a kerületi rendőrök gyorsan azonosították a vélelmezett (általuk jól ismert) elkövetőt, akit 12 óra leforgása alatt elfogtak.

A felgyújtott autó totálkáros lett, a kár több millió forint. A férfi elfogásakor még jól emlékezett az eset körülményeire, a kihallgatása során azonban már tagadta, hogy köze lenne a tűzesetekhez.

