Néhány órája jelent meg a közösségi médiában az a videó, amely a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) figyelmét is felkeltette. Azonnal ellenőrizték a felvételen látható XX. kerületi bevásárlóközpont parkolóját, ahonnan hat embert előállítottak.

Az eddigi adatok szerint a videón megvásárolt roncsautók láthatók, amelyeket trélerrel kívántak elszállítani a helyszínről. Mivel ez nem volt megoldható, a jelenlévők a mozgásképtelen járműveket a parkolóban kezdték szétszerelni, majd így akarták őket darabokban elszállítani.

Fontos tehát hangsúlyozni, hogy nem a bevásárlóközpont vásárlói által leparkolt autókat kezdték szétbontani, bár elsőre talán a rendőrök sem tudták kizárni ezt a lehetőséget. Az előállított személyek elszámoltatása jelenleg is tart.