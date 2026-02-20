Néhány órája jelent meg a közösségi médiában az a videó, amely a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) figyelmét is felkeltette. Azonnal ellenőrizték a felvételen látható XX. kerületi bevásárlóközpont parkolóját, ahonnan hat embert előállítottak.

Az eddigi adatok szerint a videón megvásárolt roncsautók láthatók, amelyeket trélerrel kívántak elszállítani a helyszínről. Mivel ez nem volt megoldható, a jelenlévők a mozgásképtelen járműveket a parkolóban kezdték szétszerelni, majd így akarták őket darabokban elszállítani.

a videó a hirdetés után indul

Fontos tehát hangsúlyozni, hogy nem a bevásárlóközpont vásárlói által leparkolt autókat kezdték szétbontani, bár elsőre talán a rendőrök sem tudták kizárni ezt a lehetőséget. Az előállított személyek elszámoltatása jelenleg is tart.

Csodát láttak a rendőrök egy pesti parkolóban, ezt találták a helyszínen 1
Egyre durvább dolgok derültek ki a Pesten tilosban parkoló autósról
Elsőre csak a tilosban parkolás tűnt fel a rendőröknek, de…
Csodát láttak a rendőrök egy pesti parkolóban, ezt találták a helyszínen 2
Ezért kell időben szerelőhöz fordulni
Vannak olyan esetek, amikor már nem halogatható tovább egy javítás. És most nem csak az autóra gondolunk. Ne várd meg,…