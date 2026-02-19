Autós újságíróként szinte minden családi, vagy baráti, összejövetel alkalmával nekem szegezi valaki a kérdést, hogy “milyen autót érdemes venni?”, “melyik a legjobb autó?”, “tényleg az elektromos autóké a jövő?”, vagy azt, hogy “melyik a legmegbízhatóbb autó?”. Nem szeretem ezeket a kérdéseket, mert szinte lehetetlen egyszerű választ adni rá, pedig a kérdező legtöbbszőr azt várja, hogy mondjunk (igen, a Vezess többi kollégája is megkapta ezeket a kérdéseket) egy konkrét modellt.

Nemrég azonban felmerült egy probléma egy közeli ismerősömnél, amellyel szintén hozzám fordult. A gondja az, hogy az autója 20 éves, nagyon megkímélt és jól karbantartott állapotban van, alig van benne 110 ezer kilométer, és szeretne rá casco biztosítást kötni, de a legtöbb hazai biztosítónál maximum 15 éves autókra lehet kötni ilyet. Szóval kicsit utána néztem a dolognak, milyen alternatíva jöhet szóba, amiért nem kell egy vagyont fizetni, és ár-érték arányban megéri költeni rá.

Egy hagyományos casco a legtöbbször komolyabb költséggel jár – bár lényegeseb magasabb szolgáltatásokat is tartalmaz -, különösen fiatalabb vagy nagyobb értékű gépjárművek esetén. A kötelező mellé választható csomagok viszont olcsóbb alternatívát adnak olyan helyzetekre, amelyek nem a másik járműtulajdonosnak okozott kárt fedezik, ilyen például, ha kátyúba hajtunk vagy vaddal ütközünk. Ez persze azzal jár, hogy a szolgáltatások köre kevesebb, és az arra kifizethető biztosítási összegek is alacsonyabbak.

A Generali biztosítónál például újonnan kötött KGFB mellé többek között az alábbi extrákat választhatják az autósok. Az egyes kiegészítő biztosítások díja csökkenhet, amennyiben a KGFB mellé több extra kiegészítő is választásra kerül:

Baleseti assistance

Ha a gépjármű baleset miatt meghibásodik vagy menetképtelenné válik, helyszíni javítást és autómentést is lehet kérni a kötelező mellé. A biztosítás éves díja 1000 Ft, a szolgáltatás felső határa pedig 30.000 Ft / év, azaz a javítás költségéből évente maximum ennyit térít meg a biztosítás. Autómentővel történő szállítás esetén a szolgáltatás az alábbiként alakul:

belföldön 300 km / év

külföldön 300.000 Ft / év

Műszaki segítségnyújtás

Defekt, üzemzavar vagy más technikai gond esetén is hívható segítség a helyszínre, akár nemzetközi szinten is érvényes feltételekkel. Ezen csomag ára maximálisan évi 3900 Ft. A szolgáltatás felső határa pedig 30.000 Ft / év, azaz a javítás költségéből évente maximum ennyit térít meg a biztosítás. Autómentővel történő szállítás esetén a szolgáltatás így alakul:

belföldön 300 km / év

külföldön 300.000 Ft / év

Vadkár

Főként vidéki utakon a vadak — és nem ritkán háziállatok — okozta ütközések igencsak költségesek lehetnek. Ez a kiegészítő kifejezetten az ilyen esetekben segíthet. A Generalinál ilyen esetben a kötelező felelősségbiztosítás mellé választható vad- és háziállatkár biztosítási szolgáltatás felső határa 200.000 Ft/év.

KGFB-ben elérhető kedvezmények a Generalinál: Érdemes több biztosításban gondolkodni, mert így kedvezmény formájában ez megjelenik a kalkulációk végén. Ilyen például: Generali casco kedvezmény: 20% – Ha már van egy határozatlan idejű, érvényben lévő Komplett casco biztosítás a Generalinál, vagy új gépjármű-felelősségbiztosítás mellé köt ilyet az ügyfél, illetve, ha új gépjármű-felelősségbiztosítást Önvédelem biztosítással együtt köti meg.

20% – Ha már van egy határozatlan idejű, érvényben lévő Komplett casco biztosítás a Generalinál, vagy új gépjármű-felelősségbiztosítás mellé köt ilyet az ügyfél, illetve, ha új gépjármű-felelősségbiztosítást Önvédelem biztosítással együtt köti meg. Többszerződéses / családi kedvezmény: 15% – Ha az ügyfélnek vagy egy vele azonos címen lakó családtagnak van már a Generalinál olyan érvényben lévő vagyon-, baleset- vagy életbiztosítása, amely folyamatos díjfizetésű, és éves díja legalább 10.000 Ft. Akkor is jogosult erre a kedvezményre, ha az ügyfél vagy családtagja új gépjármű-felelősségbiztosításával egyidejűleg köt ilyen biztosítást.

15% – Ha az ügyfélnek vagy egy vele azonos címen lakó családtagnak van már a Generalinál olyan érvényben lévő vagyon-, baleset- vagy életbiztosítása, amely folyamatos díjfizetésű, és éves díja legalább 10.000 Ft. Akkor is jogosult erre a kedvezményre, ha az ügyfél vagy családtagja új gépjármű-felelősségbiztosításával egyidejűleg köt ilyen biztosítást. Generali cégcsoport kedvezmény: 5% – Ha a Genertel Biztosító Zrt.-nél vagy az Európai Utazási Biztosító Zrt.-nél van olyan, jelenleg is érvényben lévő biztosítás, amely határozatlan időre szól, folyamatos díjfizetésű, éves díja legalább 10.000 Ft, és nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás.

Kátyúkár

Az utak rossz minősége miatt bekövetkező károk sok bosszúságot okoznak. Magyarországon a legtöbb kátyú kialakulása az őszi-téli időszakra esik, és gyakran hónapokig kerülgetni kell őket. Sajnos nem ritka, hogy útközben kátyúba futunk, és autónkban emiatt kár keletkezik. A kötelező felelősségbiztosítás mellé választható Kátyúkár kiegészítő biztosítás az ilyen esetekre terjed ki. A szolgáltatás felső határa: 100.000 Ft / év.

A biztosítás Magyarország területén érvényes, és

gumiabroncsok,

keréktárcsák,

tengelycsonkok,

kerékagyak,

csonkállványok,

gólyalábak,

lengéscsillapítók

sérülésére terjed ki. A biztosítás díja évi 4900 Ft.

Vihar és jégkár

Nem kell casco ahhoz, hogy jégverés, vihar okozta kár esetén is legyen fedezetünk. Egyre gyakrabban fordulnak elő extrém időjárási viszonyok, amelyek sokszor okoznak kellemetlen meglepetéseket. Egy nagyobb vihar például fákat dönthet ki, a jégverés nemcsak az autónk fényezésén, hanem a karosszériában is kárt tehet, nem beszélve egy ház tetejéről lezúduló hótömegről, ami éppen a kocsinkon landol.

A Generali ezen extrája megtéríti önrész levonása mellett azt a kárt, ami az autóban keletkezik az alább felsorolt okokból:

az autóban, alkatrészeiben, tartozékaiban a kocsin kívül keletkezett tűz átterjedése, illetve külső robbanás miatt keletkezik kár. Villámcsapás, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg vagy talajszint alatti építmény beomlása, legalább 15 m/s sebességű szélvihar, felhőszakadás, árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg, hónyomás miatt keletkező károk,

legalább 5-ös fokozatú földrengés miatt keletkező károk,

amikor a felsorolt természeti erők hatására más tárgyak az autóra dőlnek vagy nekicsapódnak.

A szolgáltatás önrésze 10%, de minimum 100.000 Ft, ezt érdemes később is fejben tartani, hogy ne lepődjünk meg egy kisebb kárnál.

Önvédelem biztosítás

A baleseti statisztikák szerint egy átlagos ütközés során akár több százezer forintos kár is keletkezhet. Amennyiben nem rendelkezel teljes körű casco biztosítással, a saját autódban keletkezett kár javításának költségét is fedezned kell. Azoknak ajánljuk, akik a saját autójuk számára is széles körű védelmet szeretnének egy olyan koccanásos baleset esetén, ahol ők okozták a kárt, és az autó életkora 5 és 15 év közötti. A szolgáltatás önrésze 10%, de minimum 100.000 Ft. Ezen szolgáltatás ára a KGFB díjától függően változhat.

Összegezve

Tehát egy casco szélesebb, teljes körű autóbiztosítást jelent: fedezetet ad lopásra, totálkárra, és sok más kárhelyzetre is, viszont ennek megfelelően magasabb díjjal jár. Ezzel szemben a kötelező mellé köthető, a fent is említett kiegészítők célzott védelmet adnak pont azokban a helyzetekben, amelyek a leggyakrabban érhetnek minket, és sok esetben kevesebbe kerülnek éves szinten, mint egy casco.

Például tegyük fel, hogy a világ legbiztonságosabb környékén élünk, ahol semmi esélye annak, hogy ellopják vagy összetörjék az autónkat, akkor lehet elég a KGFB mellé egy vihar és jégkár kiegészítést kötni.

Szóval érdemes átgondolni ezeket a plusz csomagokat, mozgásterünk és lakóhelyünk figyelembe vételével, mire van szükségünk, mivel járunk legjobban.

A díjak/kedvezmények mértékei tájékoztató jellegűek, a biztosító részéről nem minősülnek ajánlattételnek. Pontos tájékoztatás a Generali Biztosító oldalán található.