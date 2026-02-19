Alig több mint másfél év telt el azóta, hogy az Audi átvariálta típusneveinek rendszerét. Azóta 5-ös, ami korábban 4-es volt, a régi 5-ösök pedig nyom nélkül eltűntek. A most bemutatott RS 5 tehát két éve még RS 4-ként lépett volna színre, ami megmagyarázza a korábban értelmezhetetlen RS 5 Avant kifejezést – tetszik, nem tetszik, ez van, ideje hozzászokni.

Erőforrás

Ahogy az elődmodellben, itt is a 2,9 literes, V6-os turbómotorral találkozunk, 450 helyett 510 lóerőre hangolva. Az extra teljesítmény annál is inkább elismerésre méltó, mert a motor Miller-ciklusban üzemel, azaz a szívószelepek nyitásának és zárásának a módosításával a sűrítési ütemben kisebb a lökettérfogat, mint a munkavégzési ütemben, ami növeli a hatásfokot, azaz csökkenti az üzemanyag-fogyasztást.

A Miller-ciklusú motorokat általában hibrid rendszerekben szokták alkalmazni, és ez itt is így történt: az új RS 5 az első sporthibrid az Audi történetében. A 130 kW (177 LE) lóerő csúcsteljesítményű villanymotort a belső égésű motor és a nyolcfokozatú automata sebességváltó közé építik be. A villanymotor állórésze belül, forgórésze kívül található, ami hatékonyabb hűtést, nagyobb nyomatékot és jobb hatásfokot eredményez.

A rendszerteljesítmény 639 lóerő, a maximális kombinált forgatónyomaték 825 Nm. Gombnyomásra 10 másodpercen át korlátozás nélkül elérhető a motor teljes ereje, ilyenkor a kipufogószelep is nyit, hogy sportosabb hangzással fesse alá a Boost üzemmód működését.

Természetesen van tisztán elektromos és hibrid üzemmód, valamint dinamikus és RS sport üzemmód. Az igazi újdonság pedig az RS rear torque módus, amely a lehető legtöbb nyomatékot viszi a hátsó tengelyre, és engedélyezi a kontrollált driftelést.

Akkumulátor

Az Audi RS 5 elektromos hálózata 400 voltos, a csomagtér padlója alá beépített akkumulátor bruttó kapacitása 25,9 kWh (nettó 22 kWh.) Tölteni 11 kW-tal lehet külső forrásból, a teljes feltöltés 2,5 órát vesz igénybe. Az autó vegyes üzemben akár 84 kilométert képes megtenni tisztán elektromos üzemben, de az akkumulátorban tárolt energiát nem kizárólag hajtásra fordítja a rendszer – és pont ez az új modell egyik legizgalmasabb, világújdonságnak számító fejlesztése, amiről alább olvashatsz majd.

Mivel a villanymotor kulcsfontosságú a menetdinamika szempontjából, dinamikus üzemmódban nem engedi 20% alá merülni az akkumulátort a rendszer, RS sport és RS torque rear üzemmódokban pedig folyamatosan 90%-on tartja a töltöttséget (normál esetben ugyanakkor a három fokozatban szabályozható regeneratív fékrendszer semmiképpen nem töltene 80% fölé.)

A hibrid rendszer árnyoldala, hogy ólomnehéz lett miatta az Audi RS 5. A szedán 2355, az Avant 2370 kilót nyom menetkészen. A közvetlen előd, az RS 4 ennél több mint fél tonnával volt könnyebb, minimális menetkész tömege 1790 kg volt.

Dinamikus nyomatékszabályozási rendszer

A hátsó tengelyen is található egy 8 kW-os, 40 Nm-es villanymotor, amely azonban nem a kerekeket hajtja, hanem nagyfeszültségű működtetőként a differenciálmű működését befolyásolja. Gázon, gázelvételkor, sőt, fékezés közben is működik, méghozzá mindkét irányba. A rendszer vezérlése másodpercenként 200-szor számítja ki a pillanatnyi hajtási igénynek és tapadási viszonyoknak megfelelő nyomatékmegosztási arányt a két hátsó kerék között. A világelső elektromechanikus rendszer, amely a részlegesen önzáró differenciálművek és a mechanikus nyomatékvektor-szabályozás előnyeit kombinálja, 15 ezredmásodperc alatt képes akár 2000 Nm-nyi nyomatékkülönbséget létrehozni.

Részlegesen önzáró központi differenciálmű

A hajtóerő első és a hátsó tengely közötti megosztása 70/30 százaléktól egészen 15/85 százalékig terjedhet. Az új generációs részlegesen önzáró központi differenciálmű újdonsága, hogy alaphelyzetben részlegesen zárt marad, azaz gázelvételkor sem old teljesen – ez kanyarban mérsékli az alulkormányozottságot, hirtelen terhelésváltáskor pedig gyorsabb zárást tesz lehetővé.

Futómű

Az Audi RS 5 elöl és hátul egyaránt ötlengőkaros felfüggesztést alkalmaz, a dinamikus nyomatékszabályozási rendszer miatt hátra teljesen új rendszert fejlesztettek. A cél a közvetlenebb kormányreakciók és a stabilabb úttartás volt, amihez a vázszerkezet 10%-kal növelt torziós szilárdsága is hozzájárult.

Az Audi RS 5 kétszelepes lengéscsillapítókat alkalmaz, azaz a be- és kirugózási csillapítás külön szabályozható. Az adaptív rendszer széles tartományban hangolható, a komfortostól a különösen sportosig. A rendszer a karosszéria oldaldőlését is aktívan mérsékli.

A kormánymű közvetlenebb (13:1), mint az A5 alapmodellé, a fékrendszer elsődlegesen a regeneratív fékhatást alkalmazza (azaz a villanymotorral lassít), és csak nagyobb lassítóerő-igény esetén vonja be a mechanikus fékeket. Ez érvényes az opcióként elérhető, bronzszínű féknyergeiről messziről felismerhető kerámia fékrendszerre is. Ez utóbbi mind a négy keréknél kerámia tárcsákat alkalmaz (elöl 20, hátul 10 mm-rel nagyobb átmérővel, mint a széria acéltárcsák), ami összesen 30 kg megtakarítást jelent, a fékút pedig 30,6 méterre csökken (100-0 km/óra.)

Dizájn

Mindkét oldalon 4-4 centiméterrel szélesebb az RS 5 karosszériája, mint az alapmodellé. Térbeli rácsozatot kapott a jellegzetes hűtőmaszk, az első kerékjáratok elé és mögé légcserélő réseket vágtak, a hátsó kerékdob az eredeti Audi Quattro stílusában emelkedik ki a karosszériából.

Félelmetes stíluselem a hátsó diffúzor, amelyet középen fényvisszaverővel láttak el. A tiszta lappal tervezett kipufogórendszer végcsövei kissé szokatlan módon nem a lökhárító szélein, hanem a diffúzor két felének közepén helyezkednek el.

A kombi és a szedán egyaránt diszkrét szárnyat kapott csupán, stílusos részlet a kockás zászlót idéző első karakterfény.

A kerekek lehetnek 20 vagy 21 colosak, hátul mindkét esetben szélesebbek.

Egyes aerodinamikai elemek, a külső tükörházak és további külső részletek fényes fekete vagy szénszálas kivitelben választhatók, az igazán látványos megjelenést azonban a Carbon Camouflage csomag hozza, amely rejtőmintázatú szénszálas elemeket tartalmaz.

Belső kialakítás

Az Audi RS 5 utastere maximálisan rájátszik a modell sportosságára. A méhsejt-mintázatban steppelt sportülések alapértelmezésben kínálnak masszázsfunkciót, a belső környezet ötféle színvilágban kérhető, amely mindenre kiterjed, a biztonsági övektől a padlószőnyegek logózásáig. Kárpitból is többféle választható, a bőrmentestől a Dinamica mikroszálason át a Nappa bőrig, a dekorbetétek szénszálas, illetve alumínium kivitelben elérhetők.

A kezelőfelület alapvetően megegyezik az A5-ösével, de egyedi megjelenítési stílusokat és RS-specifikus adatokat kapunk, nem csak a fő műszeregységben, de a head-up kijelzőn is – érdekesség, hogy az utóbbinál is kérhetjük hagyományos, analóg műszerek megjelenítését.

Felár nélkül jár az Audi Driving Experience funkció, amely folyamatosan regisztrálja a pedálhasználatot, a túl- vagy alulkormányzottságot, a hossz- és oldalirányú gyorsulást, vagy a driftszöget. Méri a szakasz- és köridőket, azokat tárolja és összeveti egymással. Felárért fedélzeti kamerával is kiegészíthető a rendszer, amelybe eleve beletáplálták számos versenypálya adatait, de ha új környezetben használják, akkor önállóan létrehozza az addig ismeretlen pálya profilját.

Audi Sport csomag

Az RS 5 kínálata nem volna teljes a Sport csomag nélkül, amely egyedi külső aerodinamikai elemeket, exkluzív színopciót, 21 colos kétszínű matt keréktárcsákat, fekete végcsöves RS Sport kipufogórendszert, és természetesen 250-ről 285 km/órára emelt sebességhatárolást tartalmaz. Az utastérben egyedi színkombinációkat kapunk. A fent említett Carbon Camouflage csomag kizárólag az Audi Sporthoz társítva rendelhető meg – képeinken az RS 5 szedán pont ilyen kivitelben látható.

Az Audi RS 5 Európa-szerte már ebben a negyedévben rendelhető lesz, az első autókat a várakozások szerint nyártól adják át az ügyfeleknek. A németországi árak már megvannak: itt a szedán 106 200 eurótól (40,2 millió Ft), míg az RS 5 Avant kombi 107 850 eurótól (40,8 millió Ft) indul.