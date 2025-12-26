Rendkívül ritka és tragikus baleset történt egy McDonald’s Drive-Thru sávjában, amikor egy férfi egy gyorséttermi fizetés közben veszítette életét. Az eset Nebraskában (USA) történt.

A december 23-ai balesethez délelőtt 10:23 körül riasztották a rendőrséget és a tűzoltókat Grand Islandben, ahol egy férfit találtak beszorulva a járműve és a fizetési ablak pultja közé. Az áldozat egy helyi lakos, a 69 éves Michael Dickinson volt. A CHI St. Francis kórház sürgősségi osztályára szállították, ahol halottnak nyilvánították.

A Grand Island-i rendőrkapitányság főnöke, Dean Elliott azt mondta egy helyi híradónak, hogy a baleset szenvedett Dickinson valószínűleg kinyitotta a gépkocsi ajtaját, hogy jobban elérje a fizetőablakot, amikor a jármű — akár gázra lépés miatt, akár más okból — előreszökkent. Ebben a pillanatban Dickinson az ajtó és az ablak pultja közé szorult, és súlyos sérüléseket szenvedett.

Egy McDonald’s-alkalmazott is megsérült, amikor a bajba jutott férfin próbált segíteni, és bemászott az autóba az utasoldali ajtón át, őt korházba szállították.

A rendőrség szerint nem világos, hogy a jármű magától mozdult-e előre, vagy más tényezők játszottak közre, de hangsúlyozták, hogy nem tipikus ütközés vagy mechanikai hiba következménye volt. A rendőrség baleseti rekonstrukciós csapata továbbra is vizsgálja az esemény körülményeit.