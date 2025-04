Azt hihetnénk, hogy rettenetesen éhes lehetett egy holland férfi, miután úgy döntött, a motorkerékpárjával együtt hajt be a McDonald’s egyik, leiderdorpi éttermébe. Az illető azonban végül nem is rendelt semmit, helyette elkezdte csattogtatni a nagyjából 120 lóerős Honda CBR600RR-t, majd egy perc elteltével, a dolgozók nyomatékos kérésére távozott az eladótérből.

Több közlekedési szabályt is megszegett a motoros, amiért a helyi hatóságok le is tartóztatták. A rendőrségi szóvivő a Need To Know megkeresésére megerősítette a letartóztatás tényét, hozzátéve, hogy azóta már szabadon is engedték. Arról, hogy milyen következményekkel járt az étteremben randalírozás, nem adtak tájékoztatást.

