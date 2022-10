Egy 32 éves brit férfi több mint 14 órás parkolásért kapott bírságot, miután szeptember 30-án az egyik leicestershire-i McDonald’s-ben szerezte be vacsoráját. Ben Mulhall autóját ugyanis másnap reggel is lefényképezték a gyorsétteremnél, amiből azt a következtetést vonták le, hogy 14 órán és 25 percen át várakozott ott az autójával.

„Tudom, néha várni kell a rendelésre, de biztosan nem vártam ilyen sokáig. Jót mulattam, amikor megkaptam ezt a levelet” – idézi a Leicestershire Live a férfi szavait. „Valószínűleg a kamerák lemaradtak arról, ahogyan elmegyek, majd visszajön az autó. A feleségem szereti a McDonald’s-es reggelit, amikor vége az éjszakai műszaknak. Szerintem ekkor kaptak el minket.”

McDonald's customer fined after visiting restaurant twice in 14 hours

Ben Mulhall says the parking cameras failed to record him leaving the restaurant after getting his dinner. pic.twitter.com/NMB5rp3spd

— Dr.w.whiteman (@Benedictsospet1) October 18, 2022