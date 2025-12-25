127,2 gramm/kilométer az átlagos károsanyag-kibocsájtási adata a novemberig forgalomba helyezett 106 755 darab új személyautónak Magyarországon – derül ki a Vezess által a JATO-tól kikért legfrissebb statisztikából. Vagyis növekedett idén a hazai CO2 adat a tavalyi 121,2 gramm/kilométerhez képest. Sőt, már 2016-ban is alacsonyabb volt ennél (124,6).
Az alábbi táblázatban eleinte kétévenként mutatjuk a JATO számait. Fontos hangsúlyozni, ezek az adott esztendőben Magyarországon forgalomba helyezett összes vadonatúj személyautó átlagát mutatják.
|2012
|138,4
|2014
|131,4
|2016
|124,6
|2018
|126
|2020
|124,2
|2022
|134,3
|2024
|121,2
|2025. 1-10.hónap
Tisztán látszik, hogy a még villanyautók nélküli autópark fogyasztási és kibocsájtási adata egyenletesen csökkent az évtized végéig, majd néhány hatalmas vihar megkavarta a statisztikákat is.
De hogyan jöhetett össze ez a 127,2-es szám 2025-ben? Hiszen a gyártók elvileg egyre kisebb fogyasztású járműveket dobnak piacra évről évre, ráadásul a 0 gramm/kilométeres villanyautókból is több és több fogy? Két szélsőséges hazai adat magyarázhatja.
Nagyobbak
Magyarország SUV-nagyhatalommá vált Európában, immár 62,98 százalék a szabadidő-autók aránya az év első tíz hónapjában. Miközben mindenhol trend a SUV, a szomszédos Ausztriában (54,4) és Horvátországban (58,26), de akár Csehországban is (52,28) jóval alacsonyabb az arányuk, Európa legnagyobb, autópiacán, Németországban pedig csak 48,42 százalék. Az Európai Unón belül Dániában a legmagasabb 67,3 százalékkal.
A hazai arány 33,15 százalék volt 2017 első felében, akkor már egyébként már egy SUV, a Suzuki Vitara vezette a legnépszerűbb modellek listáját. Vagyis fél évtizede már népszerű volt pár szabadidő-autó, valójában az azt megelőző öt esztendőben vett igazán nagy lendületet az értékesítésük, amit látványosan mutat, hogy a 2013 egészében eladott új személyautók között még csak 4,48 százalékos az arányuk.
Erről a bő négy százalékról emelkedett 63-ra jó évtized alatt a méretesebb testű és a fogyasztást érdemben befolyásoló nagyobb homlokfelülettel rendelkező autók aránya. A Porsche Hungariától kapott durva iparági átlagként azt mondhatjuk, hogy 5-20 százalékkal rosszabb a szabadidő-autók légellenállási adata, vagyis növeli a fogyasztást. Közben meg a motorok papíron egyre takarékosabbak, ez a kettő egyszerre hat a CO2-es átlagra Európa-szerte.
Számos vásárló sokra tartja a SUV-ok előnyeit: biztonságérzetet ad a nagyobb járműtest, sűrűbb városi forgalomban magasabban ülve könnyebb átlátni a közlekedési helyzetet, kellemesebb a térérzet az utastérben, a jellemzően nagyobb hasmagasság miatt az aszfaltozott utat is bátrabban el lehet hagyni velük, ráadásul még divatos is ez a kaszniforma.
Mindezt nem lehet felróni az új autót vásárló családoknak, hiszen nálunk kétharmadrészt cégek az újautó-piac szereplői, vagyis céges autóként is a SUV hódít.
De nem csak az egyendoboz forma felelős, hiszen a régi nagy nevek, a régi klasszikus modellek is terebélyesedtek. Jóval méretesebb a mai Volkswagen Golf, mint az egyes, kettes stb. generáció, a Renault Clio, az Opel Astra, a hetes BMW és lehetne sorolni, szinte minden modell növekedik valamennyit a generációváltáskor.
Nehezebbek és erősebbek
A nagyobb SUV-test elkészítéséhez több anyag szükséges, ez megnöveli a járművek súlyát, márpedig nagyobb tömeg mozgatásához több üzemanyagot kell elégetni. Minden egyes szabadidő-autó nehezebb a márka adott kategóriában azonos hosszal kínált, de laposabb modelljénél. Közben bűvészkednek a légellenállással, még a tükrök formáját is ehhez igazítják, és nagyon komoly pénzekből próbálják takarékosabbá fejleszteni a hajtásláncokat.
Ezzel párhuzamosan a nem SUV-osított modellek is elhíztak és nehezebbek lettek, mint egy évtizede: ma jóval többet nyom a mérlegen az Opel Corsától a Škoda Octavián át az E-osztályos Mercedesig minden egyes új autó, mint a saját, de 10-15-20 évvel korábbi változata. A kényelmet szolgáló extrák számának növekedésétől a nagyon helyesen egyre szigorúbb biztonsági előírások teljesítéséig szinte minden „több anyagot” kíván és plusztömeget jelent.
Egyre nyomatékosabbak és magasabb teljesítményűek az autók, tessék csak megnézni, mennyi lóerősek voltak 5-10-15 éve az akkor és ma is népszerű modellek. Arról nem is beszélve, hogy egyre csak emelkedik az összkerék-hajtással vásároltak aránya, miközben elég gyakran elhangzik most télen is, hogy régen legalább volt hó. Manapság meg nincs, de személyautóból gyakran 4×4-es az oviba járós is.
Na de mi a helyzet a villanyautókkal?
Sajnos itt is szélsőséges a hazai adat, alacsony nálunk az arányuk. Az év első tíz hónapjában forgalomba helyezett új személyautóknak mindössze a 8,4 százaléka volt tisztán elektromos úgy, hogy uniós vásárlási támogatás fut jelenleg is, akár 4 millió forintot meg lehetne spórolni egy-egy vásárlás alkalmával.
Norvégiát csak az érdekesség kedvéért hozzuk ide (94,64 százalék), Ausztriában 21,42 százalék a villanyautók aránya idén, a kontinens nagy piacait nézve Németországban 18,41, Nagy-Brittaniában 22,41, Franciaországban 18,88 százalék. A hozzánk hasonló méretű Portugáliában 22 százalék. Az unió legalacsonyabb aránya Horvátországban van, nagyon kilógnak az 1,61 százalékkal.
Nyilván minél magasabb lenne a 0 gramm/kilométeres villanyautók aránya a mixben, annál alacsonyabb lehetne az átlagos szám. Elgondolkodtató, hogy idén év végén kifutott volna a vásárlási támogatás, de nem merült ki a keret, így meghosszabbították február végéig. Nagy kérdés, hogy mi lesz a hazai villanyautó-piacon az után 2026-ban, hogy már ingyen pénzt sem adnak segítségként annak, aki elektromost venne.
Nem biztos, hogy régen minden jobb volt
Szánkózni ugyan többet lehetett egykor, de valószínűleg nem több a 2025-ös 127,2 gramm/kilométer, mint amennyi volt 2016-ban az igazi átlag. A dízelbotrány néven elhíresült globális leleplezéssorozatban kiderült, hogy 2017/18 előtt számos különféle gyártó rengeteg modelljének a hivatalos fogyasztási és károsanyag-kibocsátási adata hamis. Vagyis a valóságban nem 130-140-150 stb. gramm/kilométer volt a CO2-adata sok-sok autónak 10-15 éve, hanem több. Hamis, a valósnál alacsonyabb számokból állt össze a hivatalosan 124,6-os átlag 2016-ban. A valóság több volt akkor is, meg előtte mindig.
Ma viszont a valósághoz közelebbi fogyasztásmérő módszer a szabvány. A jó hír tehát, hogy a SUV-osodás, a nagyobb tömegű és erősebb járművek ellenére zöldült a hazai újautó-állomány, a rossz viszont az, hogy a magyar károsanyag-kibocsájtási átlag ma messze elmarad az uniós 108 gramm/kilométer alatti átlagtól.
Radikálisan más lett a magyarok kedvenc autója
Alapjaiban új hajtásrendszerrel, hibridként és LPG-benzin üzemmel vezettük pár napja a régi favoritot. Jelentős a változás.