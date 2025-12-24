Októberben Párizsban járt a Vezess, hogy megnézzük a Dacia közeli és távoli jövőjét. Utóbbi egy izgalmas tanulmányautó, míg előbbi a felfrissített Jogger és Sandero képében volt jelen. Mostanra megkezdődött a megújult Dacia Sandero hazai forgalmazása, így már az árát is tudjuk, néhány változatnak.

Mivel a Spring frissített változatára még várni kell, az előzőből pedig csak az áruszállító kapható Magyarországon, így a Sandero a legolcsóbb hazai Dacia modell. A modell indulóára 5 999 000. Ezért az árért 1,0 literes 65 lóerős benzinmotorral és essential felszereltséggel kapható meg az autó.

16 fotó

Ebben a változatban is szerepel többek között szervokormány, központizár, elektromos ablakemelők elöl, blokkolásgátló, LED-es fényszórók, aktív vészfékező rendszer gyalogos és kerékpáros észleléssel, menetstabilizáló, táblákat felismerő rendszer, sávelhagyásra figyelmeztető és sávtartó rendszer, vezetőoldali és utasoldali-, oldal és függönylégzsákok. Légkondicionáló viszont nincs az árban, az 150 ezer forintba kerül.

6 499 000 forintba kerül a másik most megjelent Dacia Sandero változat, amely műszakilag és felszereltségben is többet nyújt. Ebben az 1,0 literes motor turbóval megfújt kivitele szerepel, amely a 100 lóerős teljesítmény mellé, 200 Nm nyomatékot kínál. Ezzel már kellően dinamikusan mozog a Sandero 9,7 másodperc (16,7 mp a 65 LE-s) alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára, végsebessége 180 km/óra (157 a másik).

Az erősebb motor mellé az expression felszereltség társul, amelyben többek között 15-ös helyett 16 colos kerekek szerepelnek, kormánya már nemcsak magasságban, de tengelyirányban is állítható, a vezetőülése magasságban állítható, a hátsó sor ülései ledönthetőek, az utastér egyes része szövet-, a kormány bőrborítást kap. Emellett ködfényszórókkal, elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrökkel szerelik, jár hozzá légkondicionáló, a 10,1 colos multimédia kijelző, okostelefon tükrözéssel, USB csatlakozókkal.

Egyelőre arról nincs hír, hogy mennyibe kerül majd az 1,2 literes 120 lóerős LPG-vel is üzemeltethető motorral szerelt variáns és a 155 lóerős új hibridről sem tudni. Amit még ismerünk az szabadiőautós jegyekkel ellátott Stepway kivitel ára.

Az említett 100 lóerős motorral szerelt modell 7 299 000 forinttól indul, de a jobban feleszerelt itt 7 649 000-ba kerül. Ebben az esetben már automata légkondicionáló és kulcsnélküli ajtónyitás és indítás is jár az autó mellé.

2024-ben a Dacia Sandero volt a legnagyobb darabszámban eladott modell Európában, ahhoz, hogy továbbra is ilyen sikeres legyen szükség volt a frissítésre, hiszen piaci területét más márkák is veszélyeztetik. Elég ha azt mondjuk, hogy Magyarországon sem a Sandero a legolcsóbb modell. A Vezess alábbi cikkében kiderül, hogy melyik az: