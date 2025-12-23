Az ADAC mint független piaci szereplő értékes felméréseket szállít minden európai autósnak, most költség oldalról vizsgálták meg, melyek a legjobb vételek. A magyar és a német újautó kínálat nagyon hasonló, így nagyságrendileg az általuk megállapított sorrend számunkra is releváns, még ha a végső számok nem is egyeznek teljesen.

A szakértők elemzése nem áll meg a vételárnál; a valódi, kilométerre vetített költségeket vizsgálja. A képletbe minden bekerül: az értékvesztés, az üzemanyag- vagy áramköltség, a szerviz és karbantartás, valamint a biztosítás és az adók. A számítás alapja: 5 év használat és 75 000 kilométeres futásteljesítmény. Az eredmény a Dacia számára egy igazi telitalálat.

A Bigster durrant a legnagyobbat

Vagy pontosabban szólva a legkisebbett, mert erre kell a legkevesebbet költeni a szegmensében. A kilométerenkénti 165 forintos (42,2 centes) kilométerenkénti költségével a C-szegmensbe tartozó SUV nemcsak 72 forinttal (18,4 centtel) utasítja maga mögé a szabadidőaztós kategóriájának második helyezettjét (A Citroen C5 Aircross futott be másodiknak 60,6 cent/km értékkel), hanem konkrétan a kisautók költségszintjén mozog.

Öt év alatt ez mintegy 5,4 millió forint (13 800 euró) megtakarítást jelent a közvetlen kategóriatársakhoz képest. Ebben a ligában ez példátlan.

Tarolt a Dacia

De nem csak a Bigster parádézik. A márka többi modellje is magabiztosan húzta be a “költségkirály” címet a saját géposztályában:

Miniautók (A-szegmens): Dacia Spring – 138 Ft/km (35,4 cent), előnye: 19 Ft (4,8 cent)

Kisautók (B-szegmens): Dacia Sandero – 136 Ft/km (34,9 cent), előnye: 27 Ft (7,0 cent)

Alsó-középkategória: Dacia Jogger – 168 Ft/km (42,9 cent), előnye: 6 Ft (1,5 cent)

Kompakt SUV: Dacia Duster – 174 Ft/km (44,4 cent), előnye: 18 Ft (4,7 cent)

Középkategóriás SUV: Dacia Bigster – 165 Ft/km (42,2 cent), előnye: 72 Ft (18,4 cent)

A teljes lista, a többi helyezettre kiszámolt költségekkel az ADAC oldalán érhetők el.

A Dacia számára ezek a számok a márka stratégiájának igazolását jelentik: kedvező vételár, alacsony fenntartási költségek, amit immár nagyobb kategóriákban is sikerrel tudnak érvényesíteni.