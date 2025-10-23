2025 első három negyedévében 9 949 866 új autó talált gazdára Európában, derül ki azokból az előzetes adatokból, amelyeket a Dataforce kutatásaira alapozva közölt az Automotive News Europe. Ez csekély mértékben, mindössze másfél százalékkal haladja meg a tavalyi év azonos időszakában regisztrált értéket.

Ha csak a szeptembert nézzük, szebbek a számok: az éves szinten mért 11%-os összesített növekedés szépen hangzik. Ugyanakkor a hagyományos autógyártóknak nem megy annyira fényesen: az európai márkák 9,7%, a koreaiak 2% gyarapodást regisztráltak, a japánok ott vannak, ahol tavaly ilyenkor.

Az igazi nagy szárnyalást a kínai gyártók produkálják: tavaly ilyenkorhoz képest 149 százalékkal (azaz két és félszeresére) növelték eladásaikat, piaci részesedésük szeptemberben rekordot döntött, és elérte a 7,4%-ot.

Az egész piacot nézve a tisztán elektromos járművek 22, a plug-in hibridek 63, a full hibridek 16 százalékkal erősödtek.

Különösen nagy növekedést produlált a BYD (+444%), és ezzel Európa 20. legnagyobb gyártójává lépett elő, megelőzve a Fiatot. Az MG 77%-os növekedéssel a 15. helyen áll, többek között a Nissan és a Citroën előtt. Más kínai márkák ennél is meredekebben emelkednek, de mivel tavaly szinte (vagy konkrétan) zéró autót adtak el, ők még nem nyomnak sokat a latban.

Ami Európa kedvenc márkáit és típusait illeti, az alábbi galériákban megtalálod az első kilenc hónap nyerteseit:

2025. január – szeptember legnagyobb autómárkák, Top 10

10 fotó

A kedvenc típusok terén komoly változások történtek. Olyan meghatározó modellek estek ki a legerősebb tíz közül, mint a Tesla Model Y, amely tavaly ilyenkor az ötödik volt, de idén éves szinten 29,2%-kal estek vissza az eladásai. A Škoda Octavia tavalyi nyolcadik helye nem élte túl a 14,6%-os zuhanást. Ugyanez a helyzet a Toyota Yarisszal, amely tavaly a tizedik volt, de 7,2%-kal visszaestek az eladásai. Az idei slágerlista utolsó három helyén viszont olyan szereplők állnak, amelyek a tavalyi év első kilenc hónapjában nem fértek bele a Top 10-be.

2025. január – szeptember legnépszerűbb modellek, Top 10