Ha egy Ladával ralizó fiatalemberről a nagy Havassy Péter mondja ki, hogy egyszerre megy okosan és gyorsan, annál nemigen van nagyobb dicséret széles e hazában. Ifjabb Horváth Richárdnak megadatott ez az elismerés. Meglátogattuk a családi versenycsapatot, akik a diófa alól kihúzott 2106-os Ladából olyan versenygépet építettek, amivel Ricsi és navigátora, Csernetics Gergő sokkal gyorsabb versenyautókat is meg tud előzni.

Mélyről jött vissza a VAZ 2106

Nekem, aki Ezerkettes Zsiguliban cseperedtem, a kék motorblokkos, gyárilag 78 lóerős, elegáns belső kivitelű Ezerhatos az univerzum csodája, ám felleléskori állapotában a raliautóvá nemesített 2106 inkább volt reménytelen rom. Papírjai nélkül, bontásra adták el egy diófa tövéből. Az eladó örült, hogy végre valaki eltakarítja a kertből.

Szó sem volt autóversenyekről, mígnem Horváth Richárd, az ifjabb, 16 évesen felvetette szüleinek, hogy el szeretne indulni vele egy FRT-versenyen. Nyolc éves volt, amikor vezetni kezdett, édesapja tanította Ladán.

Ricsi földutakon gyakorolt, egyszer megcsúszott alatta az autó, elment keresztbe és meg tudta fogni. Utána már padlógázzal kanyarodott és alig várta, hogy megint megcsússzon a Zsiguli és kontrollálhassa a farolást.

Szülei ráálltak a ralifutamra. Hogy a kereke azért ne essen ki, a verseny előtt átnézték a gépet édesapjával, az autógépész szakirányon végző Horváth Richárddal, aki konstruktőr, csapatfőnök, szerelő és versenymérnök egyben. Beletettek az eredetileg barna karosszériába egy széria 1,6-os Aleko-motort az ötajtós családi Moszkvicsból és belevágtak a kalandba.

Aleko-motor, szimpla Weberrel

Tulajdonképpen az Aleko motorja is a Ladáé, mégsem ugyanolyan. Kicsit más a hengerfeje, a sűrítése picit magasabb és gyárilag megtámasztott benne a víztér. A motorra rátettek egy 38×38 milliméteres duplatorkú Weber-karburátort, hogy benzin-levegő oldalról ne legyen gond a teljesítménnyel.

Ebben a porlasztóban két egyforma pillangószelep van, mindkettőben van gyorsítás, ami növeli az üzemanyag-mennyiséget hirtelen gázadásra és ez a karbi egyszerre nyitja mindkét torkot. A széria Zsiguliban csak az egyes torok gyorsítós és mélyre nyomott gázzal utána nyit a második torok.

Az égést a megszakítós helyett elektronikus gyújtás tökéletesítette egy spéci gyújtótrafóval. A kétdobos, 60 mm-es keresztmetszetű kipufogóval pár plusz lóerőn kívül a versenyautós hang is meglett. Akkor még a kis kipufogó-leömlővel működött a motor, de már az is hengerenkénti leömlő volt.

A stabilabb gyújtással a motor megbízhatóbbá vált és az álló Weberrel beporlasztható üzemanyaggal jóval nyomatékosabb lett 1500-4000 között. De a széria szelepvezérlés miatt a kezdeti tuning fent nem sokat adott hozzá a teljesítményhez, a motor aligha tudott többet 85 lóerőnél.

Ki ne szeretné a fánkot? Itt még eredeti színében pörög a 2106



Családi versenycsapat

Ricsi ma is napra pontosan tudja az első futam dátumát, 2022. május 15-én gond nélkül végigmentek a versenypremieren. A támolygós gyári futóműalkatrészekkel a 2106-os hajóként dülöngélt, a lapockáig érő velúrülésekben csak csúszkálni lehetett és az eredeti fékek sem úgy haraptak, mint egy nyolcdugattyús Brembo. De a ladás mezőnyben élből az abszolút ötödik idő lett a csapaté!

Ezen a versenyen ott ült Ricsi mellett az édesapja, de Horváth Richárd már régen nem tud tanácsokat adni a vezetéshez. Feleségével együtt a hátteret teremtik meg a versenyzéshez. Marianna, Ricsi édesanyja pakol be a versenyautót vontató, gyönyörűen megépített Sprinterbe és mesés finomságokkal élelmezi a csapattagokat meg a kísérőket a baráti körből.

Hamar kiderült, kell két rendesebb ülés, hogy a vezető és a navigátor ne ütődjék egymásnak a kanyarokban.

Ezen egy Golf IV GTI ülése segített 25 ezer forintból, de többet is megért volna, mert mélyebb, állítható a magassága és az öv belső rögzítési pontja az ülésen van, nem a kardánalagúton. A bontott GTI-üléseket a behegesztett zártszelvényre csavarozták.

A következő nagy ugrás a Sparco-versenyülés beszerelése volt a hatpontos övekkel, amit a lejárt homologozáció miatt olcsón meg tudtak venni. Ez az autó valószínűtlenül kevés pénzből épült, amit a csapattagok leleménnyel, utánajárással és rengeteg saját munkával pótolnak.

1,9-esre felfúrt Niva-blokk

Közben a motort is fejlesztette a családi raliteam. Az Aleko-motort a Niva 1,7-es blokkja váltotta, amely a 84 mm-es lökettel és az ugyanekkora furattal 1861 köbcentire felfúrva üvölti világgá a benzinmotor diadalát.

Az először 156 lóerőre és 204 Nm nyomatékcsúcsra belőtt motorral megtáltosodott a szürkére átfestett raligép.

Jöttek a remek eredmények, a kategóriagyőzelmek az FRT versenyeken a H11-es kategóriában, az abszolút első helyek a Lada-mezőnyben. Az eső itt is mérsékli a jobb technika előnyét, a csapat első kategóriagyőzelme esős futamon született 2023-ban.

Azóta még előrébb léptek a motorral, paraméterei alapján a mostani 189 lóerős és 214 Nm a nyomatékcsúcsa.

Kovácsolt acél főtengely dolgozik benne kovácsolt acél hajtókarokkal, ami jóval nagyobb erőhatásokat elvisel és sokkal könnyebb a szériánál. A motorhoz tervezett, 84 mm átmérőjű dugattyúkat az Egyesült Államokban gyártatta le a csapat, az előzőben a dugattyútető nem bírta a nyomást és a hőmérsékletet, szabályosan átégett a fém.

Havassy Péter is részt vett a motor építésében, a család nagyon hálás neki szaktanácsaiért és támogatásáért. Tavaly karácsonykor is segített a javításban, hogy a vezérműtengely-törés ellenére december 28-án ott lehessen a csapat a rajtnál. Joggal nézünk fel rá mindannyian, nagy megtiszteltetés és élmény volt találkozni a legendával egy reptéri futamon, ahol Ricsiékkel átélhettem az amatőr ralizás varázsát.

328/328-as vezérműtengely

Korábban 328/328-as, szimmetrikus vezérműtengely volt az autóban, ami szlalomra és amatőr ralifutamokra az egyik legjobb megoldás, mert alul is van vele nyomaték. A 328/328 vezérműtengely-specifikáció a vezérműtengely nyitva tartási idejére vonatkozik, amit főtengely-fokban mérnek. A specifikáció jelentése a következő:

• 328 fok (első szám): a szívószelepek nyitvatartási ideje főtengely-elfordulási fokban kifejezve.

• 328 fok (második szám): A kipufogószelepek nyitvatartási ideje a főtengely elfordulásának fokában kifejezve.

Mivel mindkét érték megegyezik (328 fok), ez egy szimmetrikus vezérműtengelyt jelent, ahol a szívó- és kipufogóoldali szelepek azonos ideig maradnak nyitva. A széria vezérműtengelyeknél ez az érték maximum 270 fok.

Jelenleg 324/324-es vezérműtengely dirigálja a szelepet, hasonlít a VFTS-ben lévőhöz. Nőtt vele a fordulatszám, de a nyomaték-leadást sem teszi tönkre a középső tartományban.

Ez a legnagyobb szelepemeléssel rendelkező vezérműtengely Havassyéktól, tehát ezzel nyitnak a legmélyebbre a szelepek. 14,05 mm a benyitás, ez kőkemény tuning, amihez különlegesen erős szeleprugók kellenek.

Verseny közben ez a motor 8000-ig is elforog, a tiltási fordulatszám 8300 percenként! Veszedelmesen gyorsul vele az autó és brutálisan szól. Állórajttal 150 km/órás sebességre nagyjából 10 mp a gyorsulás.

Kormányszervo és fék a Kalinából

Ricsi továbbra is gyúr rendesen, de a kormányzás már nem kényszeríti ki a súlyzós edzést. Sebességfüggő szervokormány könnyíti meg az autó irányítását, amit egy összetört Kalinából vásárolt a család, az első fékekkel együtt.

Persze a kasztni sem maradhatott régi, mert több helyen repedezni kezdett a kanyarban fellépő erőhatások miatt. „Takony volt” – zárja rövidre az édesapa, amin első körben közel egy tábla kettes lemez behegesztésével segített.

A rendes ülésvázon kívül az autó kapott rugótorony-erősítést és sok más merevítőt. Bukócső nincs benne. Vágást és hegesztést igényelt a tűzfalon a kipufogó elvezetése, a kályhacső részben a navigátor lábterében megy hátra.

Több, mint navigátor

Gergő, azaz Csernetics Gergő nem csupán navigátor. Segítő és bátorító társ, aki magabiztosságot ad a versenyzéshez vagy épp kereket cserél, ha arra van szükség. Ahhoz, hogy jó ritmusban, jó ütemben mondja a kanyarokat és a féktávokat, neki is éreznie kell a versenytempót. Együtt él az autóval, a pályával és persze Ricsivel, hogy ne essenek ki a szinkronból.

Gergő született mitfahreralkat. Ha verseny előtt kialussza magát és kerüli a túl zsíros ételeket, neki ennyi elég, hogy Daedalon nélkül olvassa az itinert. Szerencsés adottság, hogy lefelé nézve nem kavarodik fel a gyomra.

Bírniuk kell a hőséget is, mert tűzálló overallban pokoliak a nyári futamok. A speciális kipufogó, amely a navigátor lábterében kitüremkedő alagútban fut, kegyetlen hőt okád a bent ülőkre, de ebben is van valami jó: a telente dermesztően hideg és metszően huzatos reptereken alaposan befűti az utasteret.

Bizonyos versenyeken a kiírás tiltja, hogy mindketten az autóban üljenek, ilyenkor Ricsi kénytelen navigátora nélkül menni. Hiába tud valaki annyi mindent kihozni az autóból, mint ő, nagyon nem szeret Gergő nélkül vezetni.

Kezdetben a fiúk bontóból elhozott, 14-es gumikon szánkáztak, először 185, majd 195 milliméteres szélességgel. Most 215/45 R15-ös Hankook-ralislickekből áll a versenyszett. Mivel nincs kivágva a sárvédőív, a 16-os kerék nem fér fel.

Sivít a tolókerekes váltó

Egy ideje ötfokozatú, tolókerekes sebességváltó sivít az autóban. Az egyenes fogazású fogaskerekekkel működő váltóban nincs szinkronizálás, kapcsolókörmök zárják össze az épp hajtó fogaskerekeket.

Ezt a váltót kuplungolás nélkül lehet kapcsolni felfelé és visszafelé is. A csapágyházakat acéllapok merevítik benne, a megerősített váltóházzal és a rendszeres olajcserével egyelőre felújítás nélkül bírja a mechanika.

Horváthék a hűtésre is megtalálták a jó, de költséghatékony megoldást. Kerestek egy hűtőradiátort, amely még épp elfér a Zsiguliban, ez lett a régi Golf GTI egyik aluhűtője az Ebayről, két ventilátorral. Az autóban olajhűtő is van, a rászánható kevés pénzből ennek megvalósítása sem volt problémamentes, de már jól működik.

Az edzések, versenyek előtt 1500-as fordulatszám felett kell melegíteni a motort. A 6 baros maximális olajnyomásból 1500-on még csak 1,5 bart termel az olajszivattyú, ami kevés ahhoz, hogy a felső kenési pontokra, elsősorban az érzékeny vezérműtengelyekhez is eljusson a motorolaj.

Vad, gyors és imádják a nézők

Nehéz elindulni az autóval, mert a könnyített acél lendkerékhez négyágú szinter kuplungtárcsa csatlakozik. Itt nem tudod a megszokott módon csúsztatni a kuplungot, az egyből üt. 2500-3500-as fordulatszámon kell felengedni a pedált és jó érzékkel odaszúrt gázfröccsökkel mozgásba hozni az autót.

Így mozog és szól a szürke 2106



Ricsi vitt egy kört egy kiskunlacházi R-Cup versenyen melegítés közben, amiből a legélesebb emlékem, hogy nem értem, miként képes mindössze két felső és két alsó végtaggal megvalósítani azt az akrobatikát, amivel az ősöreg technika ilyen sebességgel mozog. Ladával ennyire szépen és gyorsan menni művészet.

Ma már kocka Ladával sem sokan raliznak, kerek lámpással végképp nagyon kevesen indulnak, 2106-ossal egy-két versenyző versenyez, de nem olyannal, amin minden díszléc fent van.

Küzdelmes az egyedi autó, mert az összes kasztnielem jóval drágább hozzá és mindenből sokkal szűkebb a kínálat, mint a kockához. Ha valami odalesz, többnyire a tartalékokhoz kell hozzányúlni. A bontott elemeket elég teddyhengerrel szürkére festeni, ez tökéletesen elég a MadMax-hangulatú versenygéphez.

Űrhajók ellen

A RichiMotors egy családi-baráti versenycsapat. Eredményeik értelmezéséhez fontos tudni, hogy a szemre gombszemű Zsigulinak tűnő versenygépek némelyike inkább űrhajó a széria Ladához képest.

Orrukban a Honda S2000 gyárilag 240 lóerőre taksált motorjával találkozhattok, merev hátsó hídjuk a Mitsubishi Pajero-ból származik. A gyárilag kettős keresztlengőkaros első kerékfelfüggesztés helyett MacPherson futómű lehet elöl fogasléces kormányzással és olyan fékekkel, amiket itt fel sem lehetne szerelni.

Szekvenciális váltójuk nagyjából négymilliós árából ez a végtelenül szeretetreméltó emberekből álló csapat több szezont megy kompletten. A stopper azt bizonyítja, hogy szívvel, lélekkel, rengeteg munkával és lenyűgöző hozzáértéssel nagyon kevés pénzből is lehet kiváló eredményt elérni.