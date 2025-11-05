Hivatalosan október 30-ától november 9-éig tart a Japán Mobilitási Kiállítás Tokióban. Ez tulajdonképpen a japánok autószalonja, ahová idén a Toyota meghívására a Vezess is ellátogatott. Volt is mit nézni, hiszen a Toyota és a hozzá tartozó kisebb-nagyobb márkák egy teljes csarnokot megtöltöttek.

A klasszikus, négy-, vagy éppen hatkerekű autók ‒ a Lexus LS tanulmányából többek között ilyen is készült ‒, koncepcióautók, és a high end luxusmárkán a háromdarabosra bővülő Century-n kívül az autózástól távolabb is merészkedett a japán autógyártó óriás. Volt itt a gyerekeknek szánt apró elektromos járműtől a helyből felszállni képes drónszerű személyszállítóig, vitorlás jachtig mindenféle izgalmas dolog is.

A kötelező témákat a kollégák már feldolgozták, a Corolla-tanulmánytól a többféle Lexus LS-koncepción át a kompaktabb méretű, de a Land Cruiserre nagyon hasonlító FJ Cruiserig, így ezúttal a különlegesebb, a hagyományos értelemben vett autótól távolabb álló járművek, mobilitási félszerzetek jönnek.

A Toyota csarnokába lépve elsőként a két szélen egy-egy, a harmincas évek közepéről származó oldtimerbe futottunk, egy platós teherautóba, ami 1935-ben készült és a Modell G1 nevet kapta. A másik szélen egy évvel fiatalabb, 1936-os Modell AA állt, ami a márka első személyautója volt. Akkoriban 3350 yenért lehetett hozzájutni, ami 400 yennel volt kevesebb, mint amennyiért a konkurens GM vagy Ford hasonló termékeit árulták. Akkoriban még mások voltak a márka eladási számai, 1942-ig a Modell AA-ból 1404 darabot gyártottak.

Középen pedig még meglepőbb dolog, egy 1924-es, automata szövőszék állt. Igen, valamikor ilyen gépekkel kezdődött a Toyota sikertörténete. De haladjunk tovább, lesznek itt egyéb érdekességek is.

Rögtön egy vadul kinéző, a mozgásukban korlátozottak életét megkönnyítő hármas áll velünk szemben. A Segway-szerű, üléssel ellátott jószág mellett a kerekesszékek Land Cruisere parkolt, brutális terepgumikkal, fényszórókkal, kalandvágyó mozgássérülteknek. De ami még ennél is vadabb, az a négylábú irodai szék. Ami működés közben eléggé hasonlított a Szörny Rt.-ben szereplő furcsán lépegető Mr. Waternoose-ra. Persze fej és karok nélkül.

A lábasszék szépen lépegetett is jobbra balra, leguggolt, felállt, bizarr show-t tolva. A lépegető izéből a csarnok közepén egy másik is várta a látogatókat, ami annyiban különbözött az imént látottól, hogy ezen az ülőke része teljesen hiányzott, rakodófelületben végződött a járgány. Ezt főleg teherszállításra tervezték, amolyan gyalogló talicskaként bevetve.

A repülő autóra már évtizedek óta várunk. Valószínűleg várhatunk is még egy ideig, vagy akár el is felejthetjük ezt a járművet örökre. De sebaj, van helyette más. A rövid távú légi utasszállítás egyik friss szereplője az eVTOL.

Ha szétdaraboljuk a betűszót, akkor az Electric Vertical Take-Off and Landing vehicles megfejtéshez jutunk, ami nagyjából annyit tesz, hogy helyből fel- és leszálló, elektromos hajtású jármű. A hangsúly az elektromos hajtás mellett a helyből fel- és leszálláson van, ami különösen a zsúfolt városokban és azok környékén jelent óriási előnyt: nincs szükség futópályára.

A Joby az iparág egyik legkomolyabb szereplője, ezért a Toyota velük közösen próbálja a levegőt is meghódítani. A tervek szerint nem megvásárolható légi járművel, hanem inkább prémiumszolgáltatást nyújtva, Lexus márkanév alatt.

Működés közben valahogy így néz ki a Joby-Toyota közös repülő járgánya:

Az én személyes kedvencem kicsit kilóg a sorból, mert ez már hagyományos, autószerű valami. Pontosabban minimalista teherautó, ami ládában érkezik a vevőhöz, aki maga végezheti el a csupán 70 százalékban összerakott elektromos jármű készre szerelését. Ettől a szállítási költségek drasztikus csökkenése mellett ‒ egy konténerben hat darab IMV Origin fér el ‒ a helyi szakembereknek is munkát adhat.

Leszállítás után a fülkét, vezérlést, felépítményt egyszerű szerszámokat használva utólag szerelik a magas építésű, terepgumikkal ellátott haszonjárműre, amit a világ épített úttal nem rendelkező, szegényebb vidékeire szán a Toyota.

A koncepció remek, én még itthon is imádnék egy hasonló, IKEA-s, lapra szerelt járgányt, bár valószínűbb, hogy ezeken a helyeken inkább az évtizedekkel ezelőtt Nyugat-Európában használt, elképesztő futásteljesítményű, még épp guruló autók adják a mobilitás reális alternatíváját, nem a többmilliós új járművek. Bármennyire is egyszerűek és praktikusak is azok.