1767 darab járművet szállított el a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) 2025 első felében – közölte Diósi Dávid szolgálati igazgatóhelyettes a Vezessel. A közterület-felügyelők statisztikája hivatalosan a „teljes + 50 százalékos” elszállításokat tartalmazza, az intézkedések kisebb részénél ugyanis előfordul, hogy a szabálytalanul parkoló autó platóra emelése közben érkezik vissza a helyszínre a tulajdonos. Ezt nevezik 50 százalékosnak.

Ilyenkor a budapesti közterület-felügyelet munkatársai „megszakítják az intézkedést”, vagyis nem viszik el a járművet. Ebben az esetben kevesebb, 10 ezer forint fizetendő, plusz a KRESZ megszegése miatt kiszabott helyszíni bírság.

Évek óta folyamatosan egyre többet és többet fordulnak a hírhedt nevén lopós autónak hívott emelős tehergépkocsik. Amennyiben a második félév az elsőhöz hasonló statisztikát hoz, az elmúlt esztendők legrosszabb adata lehet az idei. Más nézőpontból vizsgálva, a korábbiaknál több helyen szabadította fel a közterületet a FÖRI a szabálytalanul álló járműtől 2025-ben.

Elszállított járművek száma (teljes + 50 százalékos), darab 2025 első félév 1767 2024 3314 2023 3129 2022 nincs adat 2021 2252

Sokkal kisebb számok jellemzik az üzemképtelen járművek elfuvarozását Budapest utcáiból és parkolóhelyeiről, de arányaiban itt még nagyobb a változás idén. Az első félévben 47 darab roncstól takarították meg a közterületeket a FÖRI rendészei, míg tavaly egész esztendőben csak 20 személyautótól, 2023 egészében pedig 34 darabtól.

Mennyibe kerül ez, és mi lesz az autókkal?

Az elszállított autóknál a kötelezően fizetendő ún. szállítási költség 20 ezer forint (vagy a cikk elején említett 50 százaléka). Jellemzően ez a kisebb összeg, ugyanis az intézkedő közterület-felügyelők általában távolléti helyszíni bírságot is kiszabnak, aminek ugyan 6500 forint az alsó határa, de információink szerint gyakoribb a 65 ezres felső határhoz közeli összeg.

De itt még nincs vége, akinek elvitték a kocsiját annak a telephely „szolgáltatásáért” is fizetni kell, az első perctől 1200 forintos napidíjat.

Az autósok által befizetett összegek kétfelé mennek tovább: a helyszíni bírságok a központi költségvetésbe folynak be, az elszállítás, tárolás, őrzés bevételei pedig a fővárosi önkormányzathoz.

A FÖRI-nek mindösszesen két darab szállító járműve van, ezek 0-24 órában dolgoznak. A platóra felrakott személyautókat a X. kerületi Kozma utca 5/C-be fuvarozzák, itt lehet átvenni őket fizetés után. Van telefonjuk is, ezen lehet érdeklődni a pórul jártaknak: +3613017690.

Kevesebb a kerékbilincselés

A rossz helyen hátrahagyott jármű elszállítása után a második legnagyobb sokk az autósok számára a lebilincselt kerék, aminek a leszedetéséért 11 500 forintot kell fizetni. Hullámzóak az évenkénti adatok, tavalyhoz képest viszont egyértelműen csökkenést látni, amennyiben a 2024-es szám feléhez mérjük 2025 első hat hónapját.

Kerékbilincselések száma 2025 első félév 2097 2024 4687 2023 3802 2022 nincs adat 2021 1227

Kidobták a kerékbilincseket. Aztán visszahozták Alig emlékszünk már rá, pedig korábban szokatlan események történtek 2019 Budapestjén. Csökkent a szabálytalan járművek elszállítása és az autósokkal szembeni helyszíni bírság, sőt a FÖRI egy huszárvágással beszüntette a kerékbilincselést. Azt mondták, onnantól többször kérnek és figyelmeztetnek, és csak nagyon szükséges esetben büntetnek. „Az intézkedési statisztikáink, illetve a tapasztalataink alapján megállapítható, hogy a járművezetők magatartása kismértékű javulást mutat a fővárosi közlekedésben, valamint a parkolási kultúrában” – felelte a FÖRI illetékese 2020 januárjában a Vezess kérdésére. Nagyjából azokban a hetekben fedeztek fel egy újfajta vírust a kínai Vuhan városában, márciusban már világjárvány tombolt, áprilistól vége volt Magyarországon a fizetős parkolásnak, ami kimondottan rossz hatással volt a szabálykövetésre. Nemsokára kényszerből újra előszedték a raktár mélyéről a nemrég behajítgatott kerékbilincseket Budapesten. A pandémia első évében még ritkábban használták ugyan az autósokat rendkívül irritáló büntetésformát, 2021-ben már a 2010-es évek első felét idéző mennyiségben kattantak a fémcsapdák a személyautók bal első kerekeire: megötszöröződött a kerékbilincselés. A 2020-as 259 darab bilincseléssel szemben 2021-ben már 1227 alkalommal használták ezt a büntetésformát.

Budapest legzűrösebb részei 2025-ben

Megkérdeztük a FÖRI igazgató-helyettesét, hogy jellemzően milyen közlekedési és parkolási vétségek miatt szállítják el az autókat idén.

„A közösségi közlekedési eszközök haladását és a megállókban a fel és leszállást akadályozó módon történő várakozás miatt. Valamint a kerékpár sávon, kereszteződésben, megállni tilos tábla hatálya alatt a közlekedés biztonságát veszélyeztetve, vagy azt akadályozó módon történő várakozás miatt” – válaszolta Diósi Dávid.

Kikértük a leggyakrabban érintett kerületek listáját is, amelyből kilóg a XIV. kerületi Városliget, annak is különösen az Állatkert és a Fővárosi Nagycirkusz előtti útja. A legtöbb beavatkozást igénylő többi terület is mind belvárosi.

Budapest azon részei, ahonnan a legtöbb személyautót elszállítja a FÖRI 1. XIV. kerület: Városliget 2. V. – VI. kerület: Bajcsy Zsilinszky út 3. VIII. kerület: Baross u. 4. VI. kerület: Andrássy út és Teréz krt. 5. IX. kerület: Mester u.

A legtöbb üzemképtelen járművel fertőzött területek listája helyett itt már csak egy kiemelkedően érintett környéket közölt a FÖRI: a IX. kerületi Népliget díjfizetés nélkül igénybe vehető parkolóit. Ott szedik össze a legtöbb sorsára hagyott roncsot.