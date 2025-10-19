1767 darab járművet szállított el a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) 2025 első felében – közölte Diósi Dávid szolgálati igazgatóhelyettes a Vezessel. A közterület-felügyelők statisztikája hivatalosan a „teljes + 50 százalékos” elszállításokat tartalmazza, az intézkedések kisebb részénél ugyanis előfordul, hogy a szabálytalanul parkoló autó platóra emelése közben érkezik vissza a helyszínre a tulajdonos. Ezt nevezik 50 százalékosnak.
Ilyenkor a budapesti közterület-felügyelet munkatársai „megszakítják az intézkedést”, vagyis nem viszik el a járművet. Ebben az esetben kevesebb, 10 ezer forint fizetendő, plusz a KRESZ megszegése miatt kiszabott helyszíni bírság.
Évek óta folyamatosan egyre többet és többet fordulnak a hírhedt nevén lopós autónak hívott emelős tehergépkocsik. Amennyiben a második félév az elsőhöz hasonló statisztikát hoz, az elmúlt esztendők legrosszabb adata lehet az idei. Más nézőpontból vizsgálva, a korábbiaknál több helyen szabadította fel a közterületet a FÖRI a szabálytalanul álló járműtől 2025-ben.
|Elszállított járművek száma (teljes + 50 százalékos), darab
|2025 első félév
|1767
|2024
|3314
|2023
|3129
|2022
|nincs adat
|2021
|2252
Sokkal kisebb számok jellemzik az üzemképtelen járművek elfuvarozását Budapest utcáiból és parkolóhelyeiről, de arányaiban itt még nagyobb a változás idén. Az első félévben 47 darab roncstól takarították meg a közterületeket a FÖRI rendészei, míg tavaly egész esztendőben csak 20 személyautótól, 2023 egészében pedig 34 darabtól.
Mennyibe kerül ez, és mi lesz az autókkal?
Az elszállított autóknál a kötelezően fizetendő ún. szállítási költség 20 ezer forint (vagy a cikk elején említett 50 százaléka). Jellemzően ez a kisebb összeg, ugyanis az intézkedő közterület-felügyelők általában távolléti helyszíni bírságot is kiszabnak, aminek ugyan 6500 forint az alsó határa, de információink szerint gyakoribb a 65 ezres felső határhoz közeli összeg.
De itt még nincs vége, akinek elvitték a kocsiját annak a telephely „szolgáltatásáért” is fizetni kell, az első perctől 1200 forintos napidíjat.
Az autósok által befizetett összegek kétfelé mennek tovább: a helyszíni bírságok a központi költségvetésbe folynak be, az elszállítás, tárolás, őrzés bevételei pedig a fővárosi önkormányzathoz.
A FÖRI-nek mindösszesen két darab szállító járműve van, ezek 0-24 órában dolgoznak. A platóra felrakott személyautókat a X. kerületi Kozma utca 5/C-be fuvarozzák, itt lehet átvenni őket fizetés után. Van telefonjuk is, ezen lehet érdeklődni a pórul jártaknak: +3613017690.
Kevesebb a kerékbilincselés
A rossz helyen hátrahagyott jármű elszállítása után a második legnagyobb sokk az autósok számára a lebilincselt kerék, aminek a leszedetéséért 11 500 forintot kell fizetni. Hullámzóak az évenkénti adatok, tavalyhoz képest viszont egyértelműen csökkenést látni, amennyiben a 2024-es szám feléhez mérjük 2025 első hat hónapját.
|Kerékbilincselések száma
|2025 első félév
|2097
|2024
|4687
|2023
|3802
|2022
|nincs adat
|2021
|1227
Kidobták a kerékbilincseket. Aztán visszahozták
Alig emlékszünk már rá, pedig korábban szokatlan események történtek 2019 Budapestjén. Csökkent a szabálytalan járművek elszállítása és az autósokkal szembeni helyszíni bírság, sőt a FÖRI egy huszárvágással beszüntette a kerékbilincselést. Azt mondták, onnantól többször kérnek és figyelmeztetnek, és csak nagyon szükséges esetben büntetnek.
„Az intézkedési statisztikáink, illetve a tapasztalataink alapján megállapítható, hogy a járművezetők magatartása kismértékű javulást mutat a fővárosi közlekedésben, valamint a parkolási kultúrában” – felelte a FÖRI illetékese 2020 januárjában a Vezess kérdésére. Nagyjából azokban a hetekben fedeztek fel egy újfajta vírust a kínai Vuhan városában, márciusban már világjárvány tombolt, áprilistól vége volt Magyarországon a fizetős parkolásnak, ami kimondottan rossz hatással volt a szabálykövetésre. Nemsokára kényszerből újra előszedték a raktár mélyéről a nemrég behajítgatott kerékbilincseket Budapesten.
A pandémia első évében még ritkábban használták ugyan az autósokat rendkívül irritáló büntetésformát, 2021-ben már a 2010-es évek első felét idéző mennyiségben kattantak a fémcsapdák a személyautók bal első kerekeire: megötszöröződött a kerékbilincselés. A 2020-as 259 darab bilincseléssel szemben 2021-ben már 1227 alkalommal használták ezt a büntetésformát.
Budapest legzűrösebb részei 2025-ben
Megkérdeztük a FÖRI igazgató-helyettesét, hogy jellemzően milyen közlekedési és parkolási vétségek miatt szállítják el az autókat idén.
„A közösségi közlekedési eszközök haladását és a megállókban a fel és leszállást akadályozó módon történő várakozás miatt. Valamint a kerékpár sávon, kereszteződésben, megállni tilos tábla hatálya alatt a közlekedés biztonságát veszélyeztetve, vagy azt akadályozó módon történő várakozás miatt” – válaszolta Diósi Dávid.
Kikértük a leggyakrabban érintett kerületek listáját is, amelyből kilóg a XIV. kerületi Városliget, annak is különösen az Állatkert és a Fővárosi Nagycirkusz előtti útja. A legtöbb beavatkozást igénylő többi terület is mind belvárosi.
|Budapest azon részei, ahonnan a legtöbb személyautót elszállítja a FÖRI
|1.
|XIV. kerület: Városliget
|2.
|V. – VI. kerület: Bajcsy Zsilinszky út
|3.
|VIII. kerület: Baross u.
|4.
|VI. kerület: Andrássy út és Teréz krt.
|5.
|IX. kerület: Mester u.
A legtöbb üzemképtelen járművel fertőzött területek listája helyett itt már csak egy kiemelkedően érintett környéket közölt a FÖRI: a IX. kerületi Népliget díjfizetés nélkül igénybe vehető parkolóit. Ott szedik össze a legtöbb sorsára hagyott roncsot.