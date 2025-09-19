Nemrégiben számolt be róla Vezess, hogy az M3-as autópályán, Gödöllő közelében balesetet szenvedett egy autós. A férfi egy parkoló kamionnak ütközött, ráadásul az autóroncsba szorult. A sajnálatos esettel szinte teljesen egyidőben pedig egy jelzés érkezett a 112 segélyhívó központba. A hívást azonban nem ember indította, hanem a karambolozó sofőr okostelefonja, automatikusan.

A beérkezése után a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítása a gödöllői tűzoltókat riasztotta, akik a helyszínre érkezve kiszabadították a sofőrt az összeroncsolódott autóból. De hogyan működik az automata vészhívás balesetkor, és mi az előnye? Most elmondjuk.

Az új autókba kötelező az automata segélyhívó

Többféleképpen mehet végbe az automatikus segélyhívás. Vagy az autóba épített rendszer, vagy a bent ülők egyikének okoseszköze (telefon, okosóra) indítja. Egy EU-s szabályozás szerint minden 2018. április 1-jétől gyártott autóba kötelező automata segélyhívót szerelni a gyártóknak, ám ez önmagában nem lenne elegendő a megfelelő működéshez. A hívásokat fogadó rendszert is ki kellett építeni, bővíteni és 24 órában elérhetővé tenni. Ezt Magyarországon 2014-ben fejezték be, ekkor vált a 112-es szám mindenhonnan, non-stop ingyenesen hívhatóvá.

A járművekbe épített megoldás úgy ismeri fel, hogy valaki balesetet szenved, ha a gyorsulásmérő és egyéb szenzorok erre utaló adatokat szolgáltatnak (kinyíló légzsák, aktív övfeszítő, nagyon hirtelen lassulás, borulás stb.) Ilyenkor a rendszer automatikusan elindítja a segélyhívást, a diszpécserközpontban pedig felveszik a kapcsolatot a járműben ülővel, ha eszméleténél van.

Ha nem sikerül, a jármű által küldött adatok alapján (GPS koordináták, jármű típusa és azonosítója, utasok becsült száma, baleset jellege – pl. frontális ütközés) küldik ki a mentőket és/vagy tűzoltókat. A rendszer csak baleset estén aktiválódik, egyébként nem gyűjt GPS adatokat.

A balesetet szenvedett személyek manuálisan, az autókba szerelt S.O.S. gomb megnyomásával is elindíthatják a folyamatot. A gombot általában hosszan vagy duplán kell megnyomni, ezzel igyekeznek kiszűrni a véletlen hívásokat, de adott esetben vissza is lehet mondani a segélyhívást, ha „vaklárma” a dolog.

2023. január 25-étől egyébként kötelező a műszaki vizsgákon a segélyhívóval ellátott járműveken ellenőrizni azok működését. Ezt számítógéppel végzik, nem pedig teszthívással, hiszen akkor lehet, hogy egy valódi vészhelyzet megoldásának „útjába állnának”.

A mobiltelefon magától is hívhat segítséget helyettünk

Az autókba épített vészhívók mellett az okoseszközök is képesek lehetnek az életmentésre. Például az Apple iPhone 14-es sorozatától kezdve (az okosóráiknál pedig a 8-as sorozattól) mindegyik készülékben benne van a Crash Detection funkció. A baleset után automatikusan vészhívást indít, és egy hangüzenetet játszik le a diszpécsernek, amelyben tájékoztatja őt a balesetről és annak lokációjáról, ám a 24.hu cikke szerint mindezt angolul teszi, mert az Apple Siri rendszer nem tud magyarul. A vészhívást a SIM-kártyáról indítja, így a hívásfogadó központban egy „hagyományos hívásként” észlelik a diszpécserek.

Ezután az operátor megpróbálja visszahívni az adott telefonszámon a balesetet szenvedett személyt az esemény tisztázására, ha ez nem sikerül, akkor az automatikusan kapott információkat továbbítja az illetékeseknek. Egyébként nem csak hang alapú segélyhívást fogadnak, a 112-es számra SMS-t is lehet küldeni. Az viszont biztos, hogy ha minden perc számít, akkor életet menthet, hogy a hívás már a baleset utáni pillanatban automatikusan beérkezik a diszpécserekhez, és nem kell megvárni, míg valaki a baleset helszínéről felhívja őket.

A kiérkezési időt nem befolyásolja a hívás módja

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, Mukics Dániel kérdésünkre elmondta, hogy a tűzoltók kiérkezési idejét nem befolyásolja, hogy a segélyhívást egy személy indítja manuálisan, vagy pedig automatikusan érkezik be az eCall-rendszerről vagy okoseszközről. A tűzoltók a riasztás beérkezésétől számított 120 másodpercen belül indulnak el, a kiérkezés idejét a baleset jellege, illetve a riasztott tűzoltóegység és a kárhelyszín közti távolság, valamint az útviszonyok határozzák meg.

Azt is hozzátette, hogy a protokoll szerint minden olyan esethez kivonulnak a tűzoltók, ahol valószínűsíthető, hogy a beavatkozásukra szükség lesz, érkezzen a jelzés okoseszközről vagy eCall-rendszerről. Amennyiben nem egyértelmű, hogy szükséges-e a tűzoltók jelenléte, akkor is kivonulnak az esethez. Az OKF-hez idén eddig szeptember közepéig összesen közel 73 ezer riasztás futott be. Egyébként 2025 óta vezet statisztikát arról, hogy okoseszközökről és az eCall-rendszerekről hány segélyhívás jön be. Idén eddig:

177 segélyhívás érkezett eCall-rendszeren (53 igényelt tűzoltói beavatkozást)

1752 segélyhívás érkezett okoseszközről (237 igényelt tűzoltói beavatkozást)